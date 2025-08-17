Haberler

Taner İsbir Araç Paylaştı, Eleştiriler Geldi

YENİ MAKAM ARACININ PAYLAŞIMI

AK Partili Çorum Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, yeni makam aracının fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaştı. İsbir, paylaşımında “Diğer ‘hizmet aracımız’ ömrünü doldurduğundan dolayı yeni ‘hizmet aracımız’ ile hizmet vereceğiz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde ifadeler kullandı. Ancak bu paylaşım sonrası birçok sosyal medya kullanıcısı eleştirilerini sıralamaya başladı.

İLGİSİZ YORUMLAR VE TEPKİLER

Yorumlar arasında, “Araba belediye binasından pahalı duruyor”, “İlçenin nüfusu 7000. Yazıyla yedi bin”, “İnanılmaz”, “İlçe mi biniyormuş arabaya?” ve “Yazık bu millete yazık. Yemin ederim yazık” gibi sözler öne çıktı. Bu yorumlar, paylaşımın yaratmış olduğu tepki dalgasını gösteriyor.

BAŞKAN İSBİR’İN GÖRÜŞÜ

Belediye Başkanı Taner İsbir, gelen tepkilerin ardından yeni aracını satışa çıkarma kararı aldı. Katıldığı bir programda, “Huzurunuzda aracı satışa çıkarıyorum. 3 milyon 250 bin lira getiren herkese anahtarını teslim edeceğim. Gelirle ilçemize farklı alanlarda hizmetler yapacağım” açıklamasında bulundu. Bu hamlesi, tepki toplayan aracın sıkıntılı imajını hafifletmek amacı taşıyor.

