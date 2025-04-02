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Taner Rumeli ve Ceyda Âşık Nişanlandı

Oyun dünyasında başarılı projelerde yer alan Taner Rumeli, özel hayatıyla gündemde kalmayı sürdürüyor. Ünlü oyuncu, uzun zaman birlikte olduğu Ceyda Âşık ile nişanlanarak evliliğe ilk adımını attı.

ROMANTİK PAYLAŞIM

Taner Rumeli ve Ceyda Âşık’ın nişan günlerinden görüntüler, Âşık’ın sosyal medya sayfasında paylaşılarak mutluluklarını ifade etti. Âşık, paylaşımında “Nişanlandık 13 yılın sonunda değil de, zaman bu zamanmış gibi. Bu karanlıkta gülümsemek bile zor. Biz de çok kısa bir ara verdik sadece — ama aklımız, kalbimiz, sinir sistemimiz hâlâ memlekette” şeklinde duygularını dile getirdi. Ayrıca, bu özel günde kendilerine eşlik eden Saray Belediye Başkanı Sn. Abdül Taşyasan’a ve misafirlere teşekkürlerini iletti.

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