Taner Tamtürk, Rekor İçin Yolculuk Yaptı

MOĞOLİSTAN’DAN ATİNA’YA UZUN YOLCULUK

Polonya’da yaşayan Samsunspor taraftarı Taner Tamtürk, en uzun yoldan bir Avrupa kupası maçına gelmek için 12 gün önce Moğolistan’ın başkenti Ulanbatur’dan 10 bin 300 kilometrelik bir yolculuğa çıkıp Atina’ya ulaştı. Yazılım sektöründe çalışan 52 yaşındaki Taner Tamtürk, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda eşleşmesi belirlenen Shakhtar Donetsk-Panathinaikos maçlarının ardından İngiltere merkezli Dünya Rekoru Sertifikasyon Ajansı’na (World Record Certification Agency) başvurdu. Tamtürk, “En Uzun Karayolu Yolculuğu” yapma talebi sonrası ajans yetkililerinin yönlendirmesiyle Ulanbatur’dan Cengizhan Meydanı’ndan hareket etti.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİYLE YOLA ÇIKTI

Yolculuğu sırasında Shakhtar Donetsk-Panathinaikos mücadeleleri sona erdi ve Samsunspor’un rakibi olan Panathinaikos ekibine doğru seyahatine devam etti. 10 bin 300 kilometrelik yolculuğunu tamamlayarak Atina’ya varan Tamtürk, basın mensuplarıyla bir araya geldi ve ardından Panathinaikos-Samsunspor karşılaşması için Atina Olimpiyat Stadyumu’na geçti. Bu süreçte Tamtürk, Euro kupası maçına en uzun mesafeden gelen taraftar olma niyetini vurguladı.

REKORUNU TESCİLLETMEK İSTİYOR

Shakhtar Donetsk’in Avrupa kupası maçlarını Polonya’da oynadığını belirten Tamtürk, “Shakhtar Donetsk rakibimiz olsaydı 8 bin kilometre yol gitmiş olacaktım. Yunanistan olunca 10 bin 300 kilometre gelmiş oldum. Bu bir rekor. Fakat rekor tescili henüz tanımlanmadı. İngiltere merkezli Dünya Rekoru Sertifikasyon Ajansı, GPS kayıtlarını kontrol ediyor. Kayıtlar incelendikten sonra UEFA Deplasman Maçına Katılmak İçin En Uzun Karayolu Yolculuğu yapan taraftar olacağım.” diye ifade etti.

Yolculuğunu tamamlamak için otostop yaptığını anlatan Tamtürk, “Bu rekoru kırmak istedim. Dünya Rekoru Sertifikasyon Ajansı, kilometreleri inceledi, onun için Moğolistan’dan yolculuğa başladım. Aslında 27 yıl önce Samsunspor’un son oynadığı Avrupa maçı olan Inter Toto Kupası’ndaki Werder Bremen karşılaşmasında da tribünde yer almıştım. O maçı 3-0 kaybetmiştik, 27 yıl sonra bu maçı inşallah kazanırız.” dedi.