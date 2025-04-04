Tanık Avukat 5 Milyon Dolar Rüşvet İddia Etti

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN İMAMOĞLU VE 99 ŞÜPHELİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMASINDA YENİ İFŞAATLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından başlatılan soruşturmada tanık olarak ifadesi alınan M.A.İ, Capacity AVM’nin uzun süredir avukatlığını yaptığını, buraya ait otoparkın ruhsatlandırılması sürecine vakıf olduğunu belirtti.

AVM OTOPARKINDAKİ USULSÜZLÜK İDDİALARI

Belediyeden gelen talepleri müvekkilleri kabul etmeyince otoparkın mühürlendiğini öne süren M.A.İ, “Eski tarihli bir mührü kullandıklarını fark edince tespit yaptırdık. Binayla ilgili tüm evrakı inceledik. İmar affından yararlanıp, harçların ödendiğini, imara aykırı bir durum olmadığını tespit ettik. Bu konuda alanında uzman olan mimar Sefer Kocabaş’tan belgelerimizin incelenmesini istedik. O da gerekli incelemeleri yaptıktan sonra binanın mevzuata uygun olduğunu tespit etti, Sefer Bey’le birlikte Ali Rıza Bey’le (Akyüz) görüşmeye gittik. Bize belediyenin zor durumda olduğunu, paraya ihtiyacı olduğunu, işlerin devamı için kendilerine destek verilmesi gerektiğini söylediler. Biz de ancak hukuka uygun talepler konusunda yardımcı olabileceğimizi kendisine söyledik. Hukuka aykırı talepleri kabul etmeyeceğimizi söyleyip belediyeden ayrıldık.” diye konuştu.

5 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET TALEBİ

10 gün sonra Ali Rıza Akyüz tarafından belediyeye davet edildiklerini, Sefer Kocabaş’la belediyeye gittiklerinde kendisini İBB iştiraklerinin yönetim kurulu başkanı olduğunu söyleyen Ertan Yıldız’ın orada olduğunu kaydeden tanık avukat, aynı talebin tekrarlanması üzerine şirket ve ortaklarının hukuk dışı talepleri kabul etmeyeceklerini aktardığını söyledi. Maslak’taki bir dairede tekrar görüştüklerini anlatan M.A.İ, “Belirttiği gün ve saat 14:30’da oraya gittik. Süleyman Atik’ten başka kimse yoktu. Bize ‘resmi sıfatının olmadığını, belediyelerdeki imar işlerini belediyeler adına takip ettiğini, net olarak 5 milyon dolar talep edildiğini, taksitlendirme konusunda yardımcı olacağını’ söyledi. Kendisine bunun tarafımızca kabul edilemeyeceğini, hukuka aykırı olduğunu belirttim. Bu görüşmeyi de müvekkilime anlatacağım ancak şirket adına teklifinizi reddediyorum dedim.” ifadelerine yer verdi.

YIKIM TEHDİDİ VE PARA CEZASI

M.A.İ, bu talebi hukuka aykırı olduğu için kabul etmediklerini yineleyerek, “Yarım saat süren görüşmenin ardından oradan ayrıldık. Aradan 7-8 gün geçtikten sonra Süleyman Atik tekrar arayıp ‘Görüşmemiz lazım.’ dedi. Sefer Bey’le birlikte gittik. Bize ‘Bu sizin için imkan, bu imkandan yararlanın. Bu konuda çok kararlılar. Hatta binada deprem tehlikesi bulunduğuna dair rapor alıp binada ticari faaliyetin de durması riski olduğunu hatırlatmamı istediler.’ dedi.” şeklinde konuştu. Alışveriş merkezi hakkında yıkım kararı verip para cezası kestiklerini belirten M.A.İ, “Hukuki süreci takip ediyoruz. Yıkım kararıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildi. Para cezası ile ilgili henüz karar verilmedi.” dedi.

CHP KURULTAYINDA PARA DAĞITIMI İDDİALARI

Tanık E.Ç. ise CHP Muş İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığını, 2020 yılında partiden resmi olarak ayrıldığını ancak partiyle bağının hep devam ettiğini belirtti. CHP Kurultayı döneminde kendisinin de Ankara’da bulunduğunu anlatan E.Ç, Marriot Otel’de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Özgür Karabat’la birlikte olduğunu iddia ederek, “Yanlarında delegelere vermek üzere getirdikleri çantalar dolusu para vardı. Seçimi (Özgür) Özel kazansın diye delegelere para dağıttılar. Ben buna bizzat şahit oldum.” dedi.

İMAMOĞLU’NUN YAKIN ÇEVRESİNDEKİ İSİMLERLE İLGİLİ CİDDİ İDDİALAR

Tanık E.Ç, CHP’deki usulsüzlüklerle ilgili olarak, “Fatih Keleş’i bilirim. Kendisi İmamoğlu’nun kasalarından biridir. İnşaat işlerinden alınacak komisyonları, yine belediyeden alacağını alamayan kişilerden alacaklarını tahsil maksadıyla toplanan komisyonları alan kişidir. Murat Ongun, İmamoğlu’nun en yakınındaki kişilerden biridir. Sosyal medya ve medyadaki operasyonları Ongun düzenler.” ifadelerini kullandı. KİPTAŞ’ın başında olduğunu belirttiği Ali Kurt’un, KİPTAŞ’ın ihalelerinden aldığı komisyonun bir kısmını kendisine ayırdığını, geri kalanını da Fatih Keleş’e verdiğini öne süren E.Ç, milletvekili olan Turan Taşkın Özer’in İmamoğlu’nun en büyük kasalarından biri olduğunu iddia etti.