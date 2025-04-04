Tanık Avukattan 5 Milyon Dolar Rüşvet İddiası

İMAMOĞLU VE 99 ŞÜPHELİ HAKKINDA AĞIR SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen M.A.İ, Capacity AVM’nin avukatlığını yaptığını ve otopark ruhsatlandırma sürecine hakim olduğunu belirtti.

AVM OTOPARKINDA USULSÜZLÜK İDDİALARI

M.A.İ, belediyenin taleplerini müvekkillerinin kabul etmemesi üzerine otoparkın mühürlendiğini iddia etti. “Eski tarihli bir mührü kullandıklarını fark edince tespit yaptırdık. Binayla ilgili tüm evrakı inceledik. İmar affından yararlanıldığını, harçların ödendiğini ve imara aykırı bir durum olmadığını tespit ettik” dedi. Mimar Sefer Kocabaş’ın binanın mevzuata uygun olduğunu onayladığını belirten tanık, Ali Rıza Akyüz ile yaptıkları görüşmede belediyenin “paraya ihtiyacı olduğu” yönünde ifadeler duyduklarını aktardı.

5 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET TALEBİ

M.A.İ, Süleyman Atik ile yaptığı görüşmede kendisine “5 milyon dolar” talep edildiğini söyledi. “Resmi sıfatının olmadığını, belediyelerdeki imar işlerini takip ettiğini ve net olarak 5 milyon dolar istendiğini söyledi. Bu teklifi reddettik” ifadelerini kullandı. Atik’in daha sonra tekrar arayarak “deprem tehlikesi raporu” ile tehdit ettiğini öne süren tanık, benzer iddiaların Torun Center için de gündeme geldiğini belirtti.

CHP KURULTAYINDA PARA DAĞITIMI İDDİALARI

Tanık E.Ç, CHP’nin son dönemdeki usulsüzlükleriyle ilgili bildiklerini anlatma kararı aldığını söyledi. CHP Kurultayı sırasında Marriot Otel’de Özgür Çelik ve Özgür Karabat’ın delegelere para dağıttığını iddia etti. “Seçimi Özgür Özel kazansın diye çantalar dolusu para verildi. Ben bizzat şahit oldum” dedi. Ayrıca CHP Bursa İl Başkanının oğlu Ozan Yeşiltaş’ın İBB Kültür AŞ’de işe alınmasını siyasi rüşvet olarak nitelendirdi.

İMAMOĞLU’NUN YAKIN ÇEVRESİNDEKİ İSİMLER VE RÜŞVET AĞI

E.Ç, Ekrem İmamoğlu’nun yakın çevresindeki isimlerin rüşvet ve komisyon ağı oluşturduğunu öne sürdü. Fatih Keleş’in İmamoğlu’nun “kasalarından biri” olduğunu, inşaat işlerinden komisyon aldığını iddia etti. Murat Ongun’un sosyal medya operasyonlarını yönettiğini ve belediyeden alacakları tahsil ettiğini söyledi. KİPTAŞ’ın başındaki Ali Kurt’un ihalelerden komisyon alarak bu paraları İmamoğlu’nun seçim kampanyasında kullandığını savundu.

MİLLETVEKİLLERİ VE BELEDİYECİLERLE İLGİLİ SUÇLAMALAR

Tanık, milletvekili Turan Taşkın Özer’in İmamoğlu’nun “en büyük kasalarından biri” olduğunu, Özgür Karabat’ın ise milletvekili olduktan sonra büyük bir servet edindiğini iddia etti. Adem Soytekin’in KİPTAŞ ihalelerinden pay aldığını, Hasan Akgün’ün Büyükçekmece’de imar rüşvetleriyle zenginleştiğini öne sürdü. Mehmet Murat Çalık’ın İmamoğlu’nun Beylikdüzü’ndeki sistemini yönettiğini, Halis Kahriman’ın ise Esenyurt’ta faaliyet gösterdiğini belirtti.

DELEGELERE PARA VE ALIŞVERİŞ KARTI DAĞITIMI

E.Ç, CHP delegesi Veysi Uyanık’ın kurultay döneminde delegelere para ve alışveriş kartı dağıtıldığını iyi bildiğini söyledi. “Bu paralar rüşvet olarak toplanan paralardır. Bağış kılıfı uydurdular” ifadelerini kullandı. Tanık, CHP’nin içindeki bu yapılanmayla ilgili daha detaylı bilgilerin Uyanık’tan öğrenilebileceğini belirtti.