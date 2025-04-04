Tanık Avukattan 5 Milyon Dolarlık Rüşvet İddiası

İMAMOĞLU VE 99 ŞÜPHELİ HAKKINDA AĞIR SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen M.A.İ, Capacity AVM’nin uzun süredir avukatlığını yaptığını ve buraya ait otoparkın ruhsatlandırma sürecine hakim olduğunu belirtti.

AVM OTOPARKINDA USULSÜZLÜK İDDİALARI

M.A.İ, belediyeden gelen talepleri müvekkillerinin kabul etmemesi üzerine otoparkın mühürlendiğini öne sürdü. “Eski tarihli bir mührü kullandıklarını fark edince tespit yaptırdık. Binayla ilgili tüm evrakı inceledik. İmar affından yararlanıldığını, harçların ödendiğini ve imara aykırı bir durum olmadığını tespit ettik” dedi. Mimar Sefer Kocabaş’ın binanın mevzuata uygun olduğunu belirlediğini aktaran tanık, “Sefer Bey’le birlikte Ali Rıza Bey’le (Akyüz) görüşmeye gittik. Bize belediyenin zor durumda olduğunu, paraya ihtiyacı olduğunu, işlerin devamı için kendilerine destek verilmesi gerektiğini söylediler. Biz de ancak hukuka uygun talepler konusunda yardımcı olabileceğimizi belirttik. Hukuka aykırı talepleri kabul etmeyeceğimizi söyleyip belediyeden ayrıldık” ifadelerini kullandı.

5 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET TALEBİ

10 gün sonra Ali Rıza Akyüz tarafından belediyeye çağrıldıklarını anlatan M.A.İ, bu kez İBB iştiraklerinin yönetim kurulu başkanı Ertan Yıldız’ın da görüşmede olduğunu söyledi. Aynı talebin tekrarlandığını belirten tanık, “Maslak’taki bir dairede Süleyman Atik’le görüştük. Bize ‘resmi sıfatının olmadığını, 5 milyon dolar talep edildiğini, taksitlendirme konusunda yardımcı olacağını’ söyledi. Bunun hukuka aykırı olduğunu belirterek teklifi reddettik” dedi.

YIKIM TEHDİDİ VE PARA CEZASI

M.A.İ, Süleyman Atik’in daha sonra tekrar arayarak “Bu sizin için bir fırsat, binada deprem tehlikesi olduğuna dair rapor alınıp faaliyet durdurulabilir” dediğini aktardı. Benzer bir durumun Torun Center’da da yaşandığını belirten tanık, “Alışveriş merkezi hakkında yıkım kararı verip para cezası kestiler. Yürütmeyi durdurma kararı aldık, para cezasıyla ilgili süreç devam ediyor” şeklinde konuştu.

CHP KURULTAYINDA PARA DAĞITIMI İDDİALARI

Tanık E.Ç ise CHP’nin 2023 kurultayı sırasında yaşananları anlattı. Marriot Otel’de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Özgür Karabat’ın delegelere para dağıttığını iddia eden E.Ç, “Seçimi Özgür Özel kazansın diye çantalar dolusu para dağıttılar. Ben buna şahit oldum” dedi. CHP Bursa İl Başkanının oğlu Ozan Yeşiltaş’ın İBB Kültür AŞ’de işe alındığını öne süren tanık, “CHP’de para sayma kuleleri videosunda görünen Fatih Keleş, İmamoğlu’nun kasalarından biridir. İnşaat işlerinden komisyon alır, belediyeden alacağını alamayanların paralarını tahsil eder” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NUN YAKIN ÇEVRESİNDEKİ İSİMLER

E.Ç, KİPTAŞ’ın başındaki Ali Kurt’un ihalelerden komisyon alıp bir kısmını Fatih Keleş’e aktardığını, bu paraların seçim ve parti içi güç mücadelesinde kullanıldığını savundu. Turan Taşkın Özer’in İmamoğlu’nun “kasalarından” biri olduğunu, Özgür Karabat’ın milletvekili olduktan sonra büyük bir servet edindiğini iddia etti. Adem Soytekin’in KİPTAŞ ihalelerinden komisyon aldığını, Hasan Akgün’ün yüze yakın villası olduğu söylentilerini ve Mehmet Murat Çalık’ın İmamoğlu’nun Beylikdüzü’ndeki operasyonlarını yönettiğini öne sürdü.

ESENYURT’TAKİ BAĞLANTILAR

Tanık, Halis Kahriman’ın Esenyurt bölgesinde faaliyet gösterdiğini ve İmamoğlu’na Fransa’da kahvaltı verdiğini belirterek, “CHP delegesi Veysi Uyanık, kurultayda delegelere para ve alışveriş kartı dağıtıldığını iyi bilir. Bu paralar rüşvet olarak toplanan paralardır” dedi.