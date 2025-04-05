“Tanımsız”

İSTANBUL’DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

İstanbul’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazanın, E-5 Karayolu üzerinde iki aracın çarpışması sonucu yaşandığı belirtildi.

KAZANIN DETAYLARI VE MÜDAHALE

Olay, sabah saatlerinde E-5 Karayolu’nun Avcılar kesiminde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, hızını kontrol edemeyen bir otomobil, önündeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikinci araç da yoldaki bariyerlere çarparak durdu.

YARALILARA ACİL MÜDAHALE

Kazada hafif yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK UZUN SÜRE KAPALI KALDI

Kaza nedeniyle E-5 Karayolu’nun Avcılar yönünde trafik uzun süre tek şeride düştü. Ekiplerin kaza yerini incelemesinin ardından yollar yeniden ulaşıma açıldı.

EMNİYETTEN UYARI

Yetkililer, sürücüleri hız limitlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı. “Trafik kurallarına uymak, kazaları önlemenin en etkili yolu” ifadelerini kullandı.

SON DURUM VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kazanın ardından bölgede emniyet önlemleri artırıldı. Sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, trafik polislerinin denetimlerinin sıklaştırılacağı belirtildi.