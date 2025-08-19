Tanju Çolak, Kızılay’a Kan Bağışı Daveti Yaptı

TANJU ÇOLAK’IN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA KATILIMI

Samsun’da Kızılay tarafından düzenlenen “Birbirimize Candan Bağlıyız, Hedef 1919 Kan Bağışı Kampanyası’na katılan eski milli futbolcu Tanju Çolak, “İsviçre’deki istatistik kurumu, beni dünyanın en iyi 48 futbolcusu arasında gösterdi. Bugün Galatasaray’da olsam yine ilk 11’de sahaya çıkardım. Galatasaray’a çok önemli golcüler geldi ama hiçbirinin Altın Ayakkabısı yok” şeklinde açıklama yaptı. Çolak, Kızılay’ın projesinin ve iki önemli takımın durumunu değerlendirirken, galibiyetin kıymetinden bahsetti.

GALATASARAY’IN GOLCÜLERİNE YORUM

Eski milli futbolcu, Galatasaray’da elde ettiği Altın Ayakkabı başarısının henüz kimse tarafından ulaşılamadığını belirtti ve, “İsviçre’deki istatistik kurumu, beni dünyanın en iyi 48 futbolcusu arasında gösterdi. Bugün Galatasaray’da olsam yine ilk 11’de sahaya çıkardım. Galatasaray’a çok önemli golcüler geldi ama hiçbirinin Altın Ayakkabısı yok” ifadesini kullandı. Bu durumu vurgularken, antrenmanlarındaki disiplininden ve işini sevmenin başarısındaki etkisinden de söz etti.

SAMSUNSPOR’UN GÜNCEL DURUMU

Samsunspor’un bu sezonki performansıyla ilgili düşüncelerini de paylaşan Çolak, “Samsunspor ligdeki ilk iki maçını kazandı. Takımın temposu çok yüksek değildi ama yine de kazanmayı bildiler. Bunlar önemli çünkü geçen sene sağladıkları başarının tesadüf olmadığını göstermeleri gerekiyordu” dedi. Çolak ayrıca, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın kendisini Yunanistan’daki maça davet ettiğini, ancak bir iş randevusu yüzünden katılamayacağını belirtti.

KAN BAĞIŞI YAPMA ÇAĞRISI

Tanju Çolak, kan bağışı yapmanın önemine dikkat çekerek, “Bugün Samsun’a, Kızılay’a geldim. Burada bulunmamın en önemli sebebi kan bağışına dikkat çekmek ve herkese örnek olmaktır. Kan, gerçekten hayati öneme sahip” dedi. Vatandaşlara kan bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulunan Çolak, her damla kanın bir can ifade ettiğini ve bu ihtiyaçların sürekli arttığını hatırlattı. Çolak, “Vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum; kanlarını bağışlasınlar ve gereğini yapsınlar. Çünkü kan çok değerli, çok önemli bir ürün” diye konuştu.