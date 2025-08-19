Tanju Çolak, Kızılay’a kan bağışladı

KAN BAĞIŞINA DESTEK VERİYOR

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Samsun’da Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına katıldı. Çolak, Kızılay’ın kan ihtiyacını karşılamak ve doğaya katkı sağlamak adına 18-24 Ağustos tarihleri arasında Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirdiği “Hedef 1919: Hastaya Kan, Ormana Can” kampanyasına destek verdi. Kampanyaya katılmak için memleketine geldiği belirten Çolak, Samsunlu olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

KANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Tanju Çolak, herkesi kan vermeye davet ederek, “Kan çok önemli, kan çok değerli. İnsandan alınıyor bu kan. Buna ihtiyaç var. Lütfen gelin, kanınızı bağışlayın, gereğini yapın.” dedi. İsviçreli bir istatistik kurumu tarafından dünyanın 48 efsanesi arasında tek Türk sporcu olarak yer aldığını vurgulayan Çolak, futbol kariyerini 30 yıl önce sonlandırmasına rağmen insanların kendisine olan sevgisinin hala devam etmesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Bir basın mensubunun “En iyi döneminizi kıyasladığınızda Galatasaray’da kendinizi nerede görüyorsunuz?” sorusuna yanıt veren Çolak, kendini “ilk 11’de oynayacak oyuncu” olarak gördüğünü dile getirdi. Çolak, “Bu arkadaşlarının birinin altın ayakkabısı yok veya birinin dünyadaki 48 efsane diye lügatı da yok ama bunların hepsi var bende” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Icardi’de altın ayakkabı var mı? Osimhen’in altın ayakkabısı var mı? Dünyadaki 48 efsaneden biri mi? Yok ama büyük futbolcular mı? Evet.” dedi.

GÜNÜMÜZ FUTBOLUNA VE ÇALIŞMAYA VURGU YAPIYOR

Günümüz futbolunu değerlendiren Çolak, “Bugünün futboluna bakmak lazım. ‘Oynar mıydık?’ oynardık. ‘Gol atar mıydık?’ atarız. Bir kere ben çok çalışıyorum. Her idman sonrası en az 45 dakika antrenman yapıyordum.” diye konuştu. Galatasaray’da futbol oynasa, Victor Osimhen ile çift santrforda yer alabileceğini belirten Çolak, Osimhen’in sakatlığı durumunda Mauro Icardi ile birlikte oynamaktan mutluluk duyacağını sözlerine ekledi.