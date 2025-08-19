Tanju Çolak, Osimhen’le Oynardı

TANJU ÇOLAK’IN GÖRÜŞLERİ

Eski milli futbolcu ve Avrupa gol kralı Tanju Çolak, kariyerinin zirvesindeyken aktif olsaydı, Galatasaray’da Victor Osimhen ile birlikte çift forvet oynayacağını belirtti. Ayrıca Mauro Icardi’nin yedek kalabileceğini ifade etti. “Candan Bağlıyız Samsun, Hedef 1919 Kan Bağışı Kampanyası” etkinliği için memleketi Samsun’a gelen Çolak, burada kan bağışında bulunduktan sonra önemli değerlendirmelerde bulundu. Tüm yurttaşları kan bağışı yapmaya davet eden Çolak, Galatasaray ve Samsunspor hakkındaki düşüncelerini de paylaştı.

Çolak, şu anda aktif futbolcu olsa Galatasaray’da ana kadroda yer alacağını iddia etti. “İsviçre’deki istatistik kurumu, dünyadaki en iyi 48 futbolcu arasında beni gösteriyor” dedi ve mevcut golcüler hakkında şunları ekledi: “Galatasaray’a ciddi golcüler geldi ama herhangi birinin altın ayakkabısı yok. Icardi ve Osimhen gibi büyük futbolcuların altın ayakkabıları yok. Evet, bu oyuncular güzel futbol oynuyor ve Galatasaray’ı şampiyon yapmalarında önemli bir rol oynuyorlar. Ancak geçmişe döndüğümüzde, biz de futbolun gerekliliklerini yerine getirebilirdik.” Çolak, futbolun sevilmesiyle başarı elde edileceğini vurguladı.

Tanju Çolak, en iyi performansını gösterseydi kendisini direkt olarak ilk 11’de yer bulacağını söyledi. “Osimhen ile çift santrafor oynardık, ya da Osimhen sakat olursa Icardi ile sahada olabilirdik” açıklamasını yaptı. Böylelikle Türk halkına bir şeyler verebilmenin önemli olduğunu vurguladı. Gelen futbolcuların yaşlarının düştüğüne dikkat çeken Çolak, “Osimhen 26, Icardi ise 28-29 yaşında. Eski zamanda 32 yaş altı futbolcu bulamazdık” dedi ve bu değişimin ayak uydurulması gereken bir durum olduğunu ifade etti. Ayrıca, Samsunspor’un geçen sezon gösterdiği başarının tesadüf olmadığını da dile getirerek, kırmızı-beyazlı ekibe Avrupa ve diğer kulvarlarda başarılar diledi.