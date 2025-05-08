Tanju Özcan, “Belediye Sınırlarında Olsaydı, İstifa Ederdim” dedi

KOMİSYONUN TOPLANTISI VE SUNUM

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), 21 Ocak 2025’te Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen Grand Kartal Otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili oluşturulan komisyon, 7 Mayıs 2025’te 14. toplantısını gerçekleştirdi. Komisyona AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlık etti. Toplantıda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir sunum yaptı. Özcan, yangının gerçekleştiği otelin Bolu Belediyesi’nin yetki alanında olmadığını ifade ederek, “Olay belediye sınırlarında olsaydı, sorumluluğumuz var mı yok mu demeden aynı gün istifa ederdim” şeklinde konuştu.

OTELİN YERİ VE YETKİ ARALIKLARI

Tanju Özcan, Grand Kartal Otel’in Seben ilçesine bağlı mülki sınırlar içinde yer aldığını ve emlak vergisinin Seben Belediyesi’ne ödendiğini belirtti. Otelin 1990’lı yıllarda 3 bin 224 metrekare olarak ruhsatlandırıldığını, ancak dört tadilatla 16 bin 300 metrekareye çıkıldığını ifade etti. Özcan, “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesine göre, belediye sadece kendi sınırları ve meclis kararıyla mücavir sahada hizmetten sorumludur. Bu otel, mücavir sahamıza bile uzak. İnşaat, iskan ve tadilat ruhsatlarını Bolu Belediyesi vermedi. İşletme ruhsatını İl Özel İdaresi verdi. Bizim bu oteli resen denetleme yetkimiz yok” dedi.

DENETİM SORUMLULUĞU VE YETERSİZLİKLER

Özcan, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun belirli maddelerine dayanarak, Turizm İşletme Belgesi sahibi otellerin can ve mal güvenliği denetimlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılması gerektiğini vurguladı. “16 Aralık 2024’te Bakanlık kontrolörleri oteli denetledi, ancak yangın önlemleriyle ilgili bulgu raporlanmadı” diyerek denetim eksikliklerine dikkat çekti. Ayrıca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince otelin yılda bir kez denetlenmesi gerektiğini, fakat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın konuyla ilgili eksiklikler yaşadığını dile getirdi. Özcan, rutin denetim yetkisinin İl Özel İdaresi’nde olduğunu sözlerine ekledi.

BİLİRKİŞİ RAPORU VE ÇİFTE STANDART

Yangından sonra hazırlanan bilirkişi raporuna değinen Özcan, raporda Bolu Belediyesi, İl Özel İdaresi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “birinci derece etkili” olduğunu bildirdi. Ancak, yalnızca belediye ve İl Özel İdaresi çalışanlarının tutuklu olduğunu, Bakanlık yetkilileri hakkında soruşturma açılmadığını belirterek, “Hukuki durumu aynı olan kurumlara farklı uygulama yapılıyor. Bu çifte standarttır” şeklinde ifade etti.

DENETİM İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Özcan, Aralık 2024’te belediye ekiplerinin otelde denetim yaparak 8 eksiklik tespit ettiğini söyledi. Otel yönetimine 15 gün süre verildiğini, ancak talebin geri çekilmesi ile birlikte işlemin düşmüş olduğunu ifade etti. “Ortada rapor değil, sadece form var. Talep geri çekilince rapor düzenlenemedi. Belediye çalışanlarının kusuru olduğunu düşünmüyorum” dedi. MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, eksikliklerin İl Özel İdaresi’ne bildirilmesi gerektiği görüşünü savundu. Özcan ise, “Eksiklikleri bildirme yükümlülüğü ruhsatı veren İl Özel İdaresi’nde” şeklinde yanıtladı.

KOMİSYONUN HEDEFİ VE SÜREÇ

Komisyon Başkanı Selami Altınok, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini önceki toplantıda dinlediklerini hatırlatarak, “Acı hepimizin acısı. Bir daha böyle facialar yaşanmaması için çalışıyoruz” dedi. Komisyonun süresinin bir ay uzatıldığını ve Bolu Valiliği ile iki sivil toplum kuruluşunun da dinleneceğini aktardı. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Bakanların ve Bolu Valisi’nin komisyona çağrılması gerektiğini, aksi taktirde çalışmaların sonuçsuz kalacağını belirtti.