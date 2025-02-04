Tanju Özcan’dan Tutuklu Personellere Destek Belgeleri

YANGINDA YAŞAMINI YİTİRENLERİ UNUTMAYALIM

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta gece saatlerinde meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangın sonrası başlatılan soruşturma çerçevesinde, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Itfaiye Müdürü Kenan Çoban ve itfaiye personeli İrfan Acar’ın da aralarında bulunduğu toplam 19 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan belediye çalışanlarına destek olmak amacıyla Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye çalışanları ve mahalle muhtarları İtfaiye Müdürlüğü’nde bir araya geldi.

GERÇEK SORUMLULAR KORUNUYOR

Törende açıklamalarda bulunan Başkan Özcan, itfaiye ekiplerinin 45 dakikada buzlu yolda olay yerine ulaştıklarını ifade etti. “Öyle bir durum oluştu ki, biz devletin yetkili kurumlarının itfaiyecilere ertesi gün teşekkür edeceğini düşünürken, gerçek sorumluları korumak adına birileri itfaiye arkadaşlarımızı içeriye attı” dedi. Özcan, yangının söndürülmesi sırasında kendi hayatını riske atan itfaiyecilerin ve başkan yardımcısının tutuklu olduğunu belirtti. “Gerçek sorumlular dışarıda ve korunuyor. Bunu kabul etmiyoruz. Bu durum ne hukuk sisteminde ne adalet anlayışında ne de vicdan anlayışında yeri var. Suçlu olmayan masumlar içerideyken, gerçek suçlular dışarıda. Bu durumu ne kul ne de Allah kabul eder” diyerek soruşturmayı yürütenleri vicdanlarına seslenerek, itfaiyeci kardeşlerinin bir an önce serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.