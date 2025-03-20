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Tanju Özcan Ve Nagehan Alçı Tartıştı

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BOLU BELEDİYE BAŞKANIYLA YAZAR ARASINDA TARTIŞMA

Katıldığı canlı yayın sırasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve gazeteci Nagehan Alçı arasında bir gerginlik yaşandı. Özcan, Alçı’ya “Döneme göre hareket edebiliyorsunuz, ben edemiyorum” şeklinde bir eleştiride bulundu. Ancak Nagehan Alçı, bu eleştiriye “Demokrasiye inanmayan biriyle tartışmayı reddediyorum” yanıtını verdi.

TARTIŞMA BÜYÜYOR

Sunucunun müdahalesine rağmen tartışma alevlendi. Her iki isim de görüşlerini savunmaktan vazgeçmedi ve diyalog devam etti. Bunun sonucunda, izleyiciler arasında merak uyandıran bu stüdyodaki etkileşim dikkat çekti.

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