Yaptıklarıyla gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın CHP’deki durumu belli oluyor.

CHP Yüsek Disiplin Kurulu Özcan için bugün yeniden toplandı. Özcan’ın CHP’den ihracına yönelik talep bir kez daha görüşülüyor.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kesin ihraç talebiyle, disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için ikinci kez toplandı. Kurul son toplantısını 22 Ağustos’ta yapmış, Tanju Özcan’ın dosyasının çok yönlü incelenmesi için toplantı bugüne ertelenmişti.

AK PARTİLİ KADIN ÜYE İLE TEPKİ ÇEKEN DİYALOG

Belediye meclisi toplantısında AK Partili kadın üye ile yaşadığı diyalog sonrasında CHP yönetimi Özcan hakkında disiplin süreci başlatmıştı. Daha önce de disipline sevk edilen Özcan, uyarı cezası almıştı.

BUGÜN KESİN KARAR BEKLENİYOR

Yüksek Disiplin Kurulu’nun Tanju Özcan ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor.