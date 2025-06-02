Tanker Çarptı, Adam Hayatını Kaybetti

İSTANBUL’DA TRAFİK KAZASI

İstanbul Eyüpsultan’da, caddenin karşısına geçmeye çalışan bir kişi, yakıt tankeri tarafından çarpılması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, saat 16.00 sıralarında Eyüpsultan Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Aykut D. yönetimindeki 34 BMG 550 plakalı yakıt tankeri, yolda geçiş yapmaya çalışan Ahmet Gedik’e çarptı.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Olayın hemen ardından, çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine hızlı bir şekilde sevk edildi. Ciddi şekilde yaralanan Ahmet Gedik, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Gedik, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

POLİS SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Kaza sonrası polis ekipleri, olay yeri üzerinde inceleme yaptı. Ardından tanker sürücüsü Aykut D., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.