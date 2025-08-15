Haberler

Tanker İstanbul Boğazı’nda arıza yaptı

MAKİNE ARIZASI NEDENİYLE GÜVENLİ ALANA ÇEKİLDİ

Doğan Can Cesur / İstanbul – İstanbul Boğazı’nı geçerken makine arızası yaşayan Tenacity Venture isimli tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurtarma römorkörleri sayesinde Sarıyer bölgesinde güvenli bir alana çekilip demirletildi. Bu tanker, 90 bin 730 ton ham petrol taşıyor.

CEBELİTARIK’TAN YOLA ÇIKMIŞTI

Hong Kong bandıralı Tenacity Venture isimli petrol tankeri, Cebelitarık’tan Romanya’ya seyahat ediyordu. Dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı’nı geçtiği sırada, Kandilli önlerinde makine arızası meydana geldi. 249 metre uzunluğa ve 44 metre genişliğe sahip olan bu gemi, yardım çağrısında bulunarak kurtarma ekiplerinden destek istedi.

KURTARMA EKİPLERİ GÖREVE GİTTİ

Yardım talebinin ardından, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Kurtarma-8, Kurtarma-5 ve Kurtarma-11 römorkörleri hemen harekete geçti. Bu ekipler, tanker gemisini Sarıyer açıklarında güvenli bir alana çekerek demirlemiş oldu. 90 bin 730 ton ham petrol yükü ile tanker, havadan görüntülenerek güvenli bir şekilde bekletildi.

