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Tankerin Devrilmesi Yangın Çıkardı

ŞANLIURFA’DA TANKER DEVRİLDİ

Şanlıurfa’da bir akaryakıt yüklü tanker şarampole devrildi. Devrilme sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Tanker şoförü bu kazada yaralandı. Kaza, Şanlıurfa-Mardin kara yolu üzerindeki Örencik Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ

Alınan bilgilere göre, Halil Kayan isimli sürücünün kullandığı 33 CTS 22 plakalı tanker, kent merkezine doğru gitmekteyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Tankerin alt kısmında yangın çıktığı belirtildi. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TANKER ŞOFÖRÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı Halil Kayan, ambulansla hastaneye yetiştirildi. İtfaiye yangını akaryakıt deposuna sıçramadan söndürmeyi başardı. Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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