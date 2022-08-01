Tansiyon yükseldi! Sınır kapıları kapatıldı

Kosova ile Sırbistan sınırında yaşanan gerilim devam ediyor.

Kosova ile Sırbistan sınırında yaşanan gerilim devam ediyor. Sınırda kapılar kapatılırken, sirenler çalınıyor.

Kosova-Sırbistan sınırında tansiyon bir kez daha yükseldi. Kosovalı Sırplar, ülkenin kuzeyinde Sırbistan ile olan sınır geçişlerini kapatırken, Kosova’da siren sesleri duyuldu. Türkiye sağduyu çağrısı, NATO’nun Kosova Gücü ise “müdahale etmeye hazırız” açıklaması yaptı. Kosova hükümeti, gerilime sebep olan kararın ertelendiğini duyurdu.

Kosova’nın Sırbistan sınırındaki Mitrovica şehrinde öğle saatlerinde siren sesleri duyuldu. Kaynağı bilinmeyen siren sesi yaklaşık iki dakika sürdü.

Ülke basınındaki haberlerde, Kosovalı Sırpların bu sesler üzerine sınırları kapattığı aktarıldı.

Kosova Polisi Müdür Yardımcısı Besim Hoti, açıklamada Kosovalı Sırpların araçlarla sınır geçişlerini kapattığını doğrulayarak, polis güçlerinin de Brnjak ve Jarinje sınır kapılarını kapattığını ifade etti.

Kosova polisi ayrıca, bazı yerlerde silah sesleri duyulduğunu belirterek, bunlardan bazılarının polis güçlerine yönelik olduğunu ancak kimsenin yaralanmadığını bildirdi.

Kosova hükümetinin yeni düzenlemesi nedeniyle bölgede tansiyon yeniden yükseldi.

Söz konusu düzenleme ile 1 Ağustos’tan itibararen Sırbistan’a ait kimlik ve pasaportlar ile Kosova’ya giriş yasaklanıyor. Kosova’ya girecek Sırplara 90 gün geçerli olacak giriş belgesi verilecek.