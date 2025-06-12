Tansiyon Yükseldi, Trump Açıklama Yaptı

TRUMP’IN AÇIKLAMALARIYLA ARTAN ENDİŞELER

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’daki gerginliği arttıracak bir açıklamada bulundu. Trump, “Yakın olduğunu söylemek istemiyorum ama İsrail’in İran’a saldırısı pekala gerçekleşebilir. Bu güçlü ve olası ihtimal. Ben ise İran ile çatışmadan kaçınmak istiyorum.” sözleriyle durumu değerlendirdi.

GELİŞMELERİ TAKİP EDİN

Konuya dair daha fazla ayrıntının gelmesi bekleniyor. Orta Doğu’daki bu tür açıklamalar, uluslararası ilişkilerdeki dinamikler üzerinde önemli etkilere yol açabiliyor. Tansiyonun yükselmesi, bölgedeki durumun seyrini değiştirebilir.