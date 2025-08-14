Tansiyonu Düşen Sürücü Kaza Yaptı

KAZA ANINDA SÜRÜCÜ TANSİYONU DÜŞTÜ

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, sürücüsünün tansiyonunun düşmesiyle meydana gelen ilginç bir kaza yaşandı. Olay, 8 Eylül Caddesi’nde 45 ACG 926 plakalı kamyonetiyle seyir halinde olan Kadir Ç.’nin tansiyonunun aniden düşmesiyle başladı. Kontrolünü kaybeden sürücü, önündeki araca çarparak ardından mobilya mağazasına girdi. Kazanın görüntüleri, güvenlik kameralarına yansıdı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası olay yerine hızlı bir şekilde ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kadir Ç.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kadir Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi. Facianın önüne geçilmesine ise mağazanın giriş kısmında kimsenin bulunmaması yardımcı oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meydana gelen kazada mobilya mağazasında ciddi hasar oluştu. Kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu esnada, kaza anının mağazanın güvenlik kameraları tarafından kaydedilmesi dikkat çekti.