“Tansiyonu Yükselten Anlar İçin Bekleyin.”

YENİ TANITIMLA BÜYÜK HEYECAN

Ekran yolculuğuna sayılı günler kala “Çarpıntı”, paylaşılan yeni tanıtımıyla merak ve heyecanı en üst seviyeye çıkarıyor. Reyhan’ın kızının kaybından sonra yaşadığı derin acıyı yansıtan çığlıkları izleyicileri derinden etkilerken, Aslı’nın annesine hitap ettiği sert sözler gerilimi artırıyor. Tanıtımın son sahnesinde Aslı’nın Reyhan’a sarılması, iki karakter arasında duygusal anlara sahne oluyor. “Çarpıntı”, kalp yetmezliği nedeniyle yaşam mücadelesi veren Aslı Güneş’in (Lizge Cömert) çarpıcı hikâyesini ele alıyor.

AİLE ile MÜCADELE ve YENİ BAĞLAR

Aslı’nın annesi Hülya (Deniz Çakır), üç çocuğunu tek başına büyütmeye çalışırken maddi ve manevi zorluklarla karşılaşan güçlü bir kadın olarak öne çıkıyor. Hikâye, Aslı’nın aldığı kalple birlikte şekillenen yeni yaşamını, aileler arasındaki çatışmaları ve beklenmedik ilişkilerle ortaya çıkan aşkları anlatıyor. “Çarpıntı” dizisinin 1. bölüm hikâyesi ise şöyle gelişiyor: Kalp rahatsızlığı bulunan ve nakil listesinde yer alan Aslı, annesi Hülya ve kardeşleri Sezin ile Murat’la sakin bir hayat sürmektedir. Ancak sevgilisinin annesi Sevim’in sözleri onu derinden sarstığında fenalaşır.

KAYIP VE YENİ BAŞLANGIÇ

Aynı zamanda varlıklı bir aileye mensup Alkanların kızı Melike, talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeder. Bu kayıp, özellikle annesi Reyhan için büyük bir yıkıma yol açar. Aslı, gözlerini hastanede açtığında, Melike’nin kalbiyle yeniden hayata tutunur. Reyhan, kızının kalbini taşıyan Aslı’yı korumaya başlarken, Hülya için bu durum, Alkan ailesinden gelen bir şans kapısı olur. Ancak bu gelişme anne-kız arasında gerilime sebep olurken, ailenin oğlu Aras, Aslı’ya karşı mesafeli davranır. Zamana bağlı olarak bu çatışma, ikili arasında farklı bir bağın başlangıcına dönüşecektir.

Dizinin kadrosunda Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş gibi usta ve genç isimler yer alıyor. “Çarpıntı” dizisinin tüm bölümleri, Star TV’nin resmi yayın platformlarından tek parça olarak izlenebiliyor.