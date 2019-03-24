Tansu Çiller de mitinge geldi

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Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli’nin konuşma yaptığı ve Yenikapı’da düzenlenen dev mitinge geldi.

Çiller alana gelişinde gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Yine bir milli şuurla bugün buradayız. Türkiye hedefte, ülkemiz hedefte. Bugün özellikle bunun için buradayım. Yeni bir dünya kuruluyor. Türkiye daha bağımsız bir yere seçiyor kendine. Bizatihi bu bir değişimin gereği. Ve görüyoruz ki eski dünyanın bütün kurumları sorgulanmakta.

BM NATO hepsi sorgulanıyor. Türkiye yeni düzenin gelişimini batıdan doğuya koyan bir güç olarak görüyor ve burada da yeni yerini almakta.

Bütün bunlarla birlikte görüyoruz ki dünyada bir değişim daha var. O da İslam dünyası hedefte. Dünyanın çok uzak köşelerinde İslam dünyasının hedefte olduğunu açık biçimde görüyoruz. Yeni Zelanda buna bir örnek oldu. Müslüman nüfus dünyada artmakta hatta o kadar ki, bir kaç on yıl içerisinde eşitlenecek.

Bu Türkiye’yi yeni bir hedef yapmaya yetiyor. Nitekim bir büyük terör olayıyla karşı karşıya kaldı Yeni Zelanda. Burada açıklanan manifestoda hedef kim? Hedef İslam, hedef Türkiye, hedef Türk milleti ve hedef onun seçtiği Cumhurbaşkanı…

HÜRRİYET