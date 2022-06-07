Tansu Çiller’den 6’lı masa tepkisi

Eski Başbakan Tansu Çiller, oluşturulan 6’lı masanın iradesini sorguladı ve Türkiye’nin zararına bir oluşum olacağını söyledi.

Eski Başbakan Tansu Çiller, Türkiye’nin önüne koydukları o 6’lı masa ile bir yere gitmenin mümkün olmadığını söyleyerek, “Daha Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen irade Türkiye’yi böyle bir ortamda nasıl idare edecek” dedi.

Tansu Çiller, Türkiye’nin önüne konulan 6’lı masa ile bir yere gitmenin mümkün olmadığını söyledi. Çiller, “Türkiye yeter ki yanlış adımlar atarak kendine altılı koalisyonlara, HDP’nin ipine bağlı olarak bir çoğunluğu zar zor elde etmelere; doğru dürüst bir kişinin çıkıp da adayım diyemediği o iradeyi kendinde bulamadığı bir ortamda hangi iradeyle Türkiye’yi idare edecekler. Bütün bunlar beni kısaca dehşete düşürüyor” dedi.

6’LI MASA ELEŞTİRİSİ

Yeni dünyanın kurulurken her iki bloğun da Türkiye’nin parçalanması için uğraştığını ifade eden Tansu Çiller, Türkiye’yi uluslararası düzeyde düzlüğe çıkartmak gerektiğini söyledi. Türkiye’nin tek başına iktidarlar döneminde yüzde 6,5 doğal büyüme oranı olduğunu koalisyonlar döneminde ise darbe dönemlerinden bile daha düşük büyüme oranlarının olduğunun hatırlatan Tansu Çiller, 6’lı masayı eleştirdi.

6’lı masanın henüz Cumhurbaşkanı adayı bile çıkartamadığını söyleyen Çiller, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Böyle bir dünya Türkiye’nin bölgesinde parçalanması için her iki blok da uğraşıyor. Yani bunu bir tehlikenin farkına vararak uluslararası düzeyde Türkiye’yi düzlüğe çıkarmak lazım. Burada büyük bir bölünmüşlük görüyorum. Bu bölünmüşlük bir tarafta iktidarda olanlara büyük bir cephe almış durumda. Onları beğenmiyorlar, böyle bir muhalefet çıktı. Ama Türkiye’nin önüne koydukları o 6’lı masa, 6’lı koalisyonlarla bir yere gitmek mümkün olmadığını biliyorum. Bakın Türkiye’nin yüzde 6,5 doğal bir büyüme oranı var. Nedir bu büyüme oranı? Tek başına iktidarlar olduğu zaman, Türkiye 6,5 büyümüş. Ne olmuş arada darbeler olmuş. O zaman 3,1’e düşmüş. Ama eğer koalisyonlar olursa, koalisyonlar döneminde Türkiye’nin büyüme oranı 2,8. Darbelerin de altında. İki veya üç partili koalisyonlardan bahsediyorum. Yüzde 80 veya yüzde 90’da iki parti. O bile kimlerin ne olacağını ne yapacağını bilemeyen bir ortam oluşturuyor. Şimdi aralarından daha henüz bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaramamış. Birisi çıkıyor iradesini koyamıyor. O irade altı parçaya bölünmüş. Hepsi farklı bir şey düşünüyor. Yani daha Cumhurbaşkanı adayını belirlemekte bir araya gelemeyen ve bir aday çıkaramayan o iradeyi bölüşürken kavgaya düşen bir irade nasıl olacak da bir araya gelip de Türkiye’yi böyle bir ortamda idare edecek.”

“KAZANSALAR BİLE HDP GİBİ BİR PARTİNİN İPİNE ASILACAKLAR”

6’lı masanın kazansa bile HDP’nin ipine asılarak çoğunluğu bulacağını ve azınlık hükumetinin kurabileceğini söyleyen Tansu Çiller, “Ben bütün bunları gördükçe ülkem adına bir anne gibi, evladına bakar gibi ülkeme bakıyorum. Hiçbir kişisel ikbal veya sandalye dileğim yok. Allah şahidimdir. Nasıl olsun ki?” diye konuştu.

Çekoslovakya’nın bölünmesini hatırlatan Çiller, “Böyle bir ortamda idare etmenin ötesinde kazansalar bile azınlık hükumeti kurabilecekler. Ve ancak HDP gibi bir partinin ipine asılarak çoğunluğu bulacaklar. Türkiye böyle bir ortamdan dünya yeniden şekillenirken nerede yerini alacağını tayin etmesini, böyle bir HDP’in ipine bağlı bir oluşuma bırakacak. Ben bütün bunları gördükçe ülkem adına bir anne gibi, evladına bakar gibi ülkeme bakıyorum. Hiçbir kişisel ikbal veya sandalye dileğim yok. Allah şahidimdir. Nasıl olsun ki? Benim için bunların hepsi geride kalmış” şeklinde konuştu.

“MERKEZ SAĞA İHTİYAÇ VAR”

Türkiye’nin başına neler gelebileceğini gördüğünü söyleyen Eski Başbakan Tansu Çiller, bunun kurulmasına yardımcı olabileceğini hatta bunun başını çekebileceğini söyledi. Çiller, “Türkiye’nin başına neler gelebileceğini görüyorum. Onun için bir merkez sağa ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunun kurulmasına yardımcı olabilirim. Bunun başını çekebilirim. Bu kapıyı açık tutmak için mücadele verebilirim. Ben karar da vermedim. Milletim karar versin” dedi.

“İYİ GİDİYOR İŞLER, TÜRKİYE RAHAT”

Kendisine şu ana kadar çık ısrar edildiğini söyleyen Çiller, “Bana çok ısrar edildi şu ana kadar gel diye? Ben dedim ki niye geleyim? İyi gidiyor işler. Türkiye rahat büyümesi iyi. Bir ihtiyaç olacak ben bu ihtiyaca cevap verdiğimi göreceğim ve Türkiye çok büyük bir tehlike altında göreceğim. Şimdi bütün bunlar bir araya gelince benim bu ülkenin bana verdiklerinden sonra, bana verdikleri tecrübelerden sonra eğer benim üstümde bir vebal, görev varsa bunu yerine getirmekten kaçmamalıyım. Ama böyle bir talebim, isteğim yok. Heyecanım Türkiye için. Türkiye bölünmesin. Çekoslovakya’ya yaptıklarını daha dün biliyorsunuz. 27 üyeli Avrupa Birliği nereden geldi? Bunlar bölünen ülkelerden geldi. Bu ülkeleri bilinçli böldüler. Şimdi Ortadoğu’da bölünme noktasında hedef olan maalesef ülkemiz. İşte bütün bunlar içerisinde zor bir karar beni bekliyor. Daha o kararı vermedim. O kararı kendim için kesinlikle vermezdim. Ama ülke için böyle bir ihtiyaç varsa ne olduğum da hiç önemli değil. Türkiye yeter ki yanlış adımlar atarak kendine altılı koalisyonlara, HDP’nin ipine bağlı olarak bir çoğunluğu zar zor elde etmelere, doğru dürüst bir kişinin çıkıp da adayım diyemediği o iradeyi kendinde bulamadığı bir ortamda hangi iradeyle Türkiye’yi idare edecekler. Bütün bunlar beni kısaca dehşete düşürüyor” diye ifade etti.