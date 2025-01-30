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Tanyeli’den Üzücü Haber: Dualarınızı Bekliyor

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SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMALAR

Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, geçtiğimiz hafta Influenza’ya yakalandığını açıkladı. Ünlü oryantal, günler sonra sağlık durumu hakkında bilgi vererek takipçilerinden dua istedi. Yaklaşık iki hafta önce özel izinle hastaneden çıkan Tanyeli’ye, katıldığı sürpriz doğum günü partisinin ardından ziyaretçi yasağı kondu.

INFLUENZA AÇIKLAMASI VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Ünlü oryantal, sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri sık sık takipçileri ile paylaşıyor. 23 Ocak’ta Influenza olduğunu duyuran Tanyeli, ardından sosyal medya paylaşımlarına ara verdi. Takipçilerinin mesajlarına günler sonra yanıt veren Tanyeli, çektiği videoda “Çok özür diliyorum. Biliyorum benden haber bekliyorsunuz ama inanın canımın derdine düşmüş durumdayım. Influenza yani domuz gribiyim aynı zamanda. Karantinadayım.” açıklamasında bulundu.

DUA İSTEĞİ VE DESTEK MESAJLARI

Tanyeli, sağlık durumu hakkında “Çok ağır ilaçlar alıyorum. Çok özür diliyorum habersiz bıraktığım için. Yazıyorsunuz, hepsini okuyamıyorum şuanda.” dedi. Ünlü oryantal, dostlarının kendisi için el ele verdiklerini belirterek, “Dua edin bana bol bol. Sağ olsun yine dostlarım el ele verdi benim için. Ellerinden geleni yapıyorlar.” ifadesini kullandı.

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