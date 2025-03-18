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Tanyeli Hayatını Kaybetti: Oğlu Mesaj Yayınladı

TANYELİ’NİN HASTALIĞI VE VEFATI

2,5 yıldır kanser tedavisi gören Tanyeli’nin durumu ağırlaştıktan sonra entübe olduğu bildirildi. 54 yaşındaki ünlü sanatçı, amansız hastalığa dayanamayarak hayata gözlerini yumdu.

Tanyeli’nin büyük oğlu Taylan, annesinin vefatının ardından Instagram hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. Gönderisinde, “Biricik annem, ilk kokum, aşkım, Tanyeli Özruh Sünneli 2,5 yıl süren yaşam mücadelesini kaybetmiştir” ifadelerini kullandı. Taylan, ayrıca “Merhumeye Allah’tan rahmet ve sevenlerine baş sağlığı dileriz” diyerek, cenaze bilgilerini de açıkladı.

CENAZE TÖRENİ HAKKINDA BİLGİLER

Tanyeli’nin cenazesi, 18 Mart 2025 Salı günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak ve ardından Bodrum Aile Mezarlığı’na defnedilecektir. Taylan, annesine olan duyduğu özlemi dile getirerek, baş sağlığı dilediği notunu ekledi. Ayrıca, daha sonraki gönderisinde annesinin siyah beyaz bir fotoğrafını paylaştı.

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