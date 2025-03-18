Tanyeli’nin Acı Kayıp Haberi Geldi

Birkaç gün önce durumu kötüleşen ve entübe edilen Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Ünlü oryantal sanatçı, son dört aydır hastanede tedavi görmekteydi. 27 Şubat’ta sosyal medya üzerinden sağlık durumu hakkında bilgi verirken “Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah” ifadelerini kullanmıştı. Tanyeli, bugün Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından vasiyeti gereği annesinin yanına gömülmek üzere Bodrum’a gönderilecek. Genç yaşta vefat eden Tanyeli’nin hastalığı için söyledikleri ise kamuda büyük bir yankı buldu.

Tanyeli, 54 yıl boyunca hayatta kalma mücadelesi verirken şu sözleri dile getirmişti: “Yaşanmışlık ve tecrübenin bana öğrettiği şey şansıma odaklanmam. Hayat o kadar güzel ki. Bu rahatsızlık bile başka türlü bir hediye. ‘Aaa deli mi bu kadın ne biçim düşünüyor diyorlar.’ Hayır böyle görüyorum. Benim yolculuğum bu. Çılgın diyebilirler ama. Bu bir farkındalık için geldi bu da. Savaş diye bir şey yok tevekkül. Kabul ediyorum, kendisini çok iyi ağırladım ama çok yayılmasını istemedim. O da çok mucizevi bir şekilde yayılmadı. Neden olumlu bakmak, endişelerden özgünleşmek varken stres yapayım. Bu hiç bir yere götürmez. Şikayetle değil, şükürle.”

Öznur Kral ismiyle de bilinen Tanyeli, 1972 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Annesi ve babası, Tanyeli 2 yaşındayken boşandı ve o çocuk esirgeme kurumunda yetişti. İlk evliliğini yalnızca 14 yaşında yapan Tanyeli, 1988 yılında ilk çocuğu Taylan’ı dünyaya getirdi. Evliliği şiddetli geçimsizlik nedeniyle sona eren Tanyeli, Avustralya’ya yerleşti. 2012 yılında İlker Sünneli ile ikinci kez evlendi. 2015 yılında ise kanserle mücadele eden annesini kaybetti. Uzun süre aşırı kilolarıyla mücadele eden Tanyeli, 2022 yılında mide küçültme operasyonu geçirdi ve hızla eski formuna döndü. 2023 yılının mayıs ayında pankreas kanseri nedeniyle tedavi altına alınan Tanyeli, aynı yıl 29 Eylül’de abisini de kanser sebebiyle kaybetti. Yıllarını sahne sanatına adayan Tanyeli’nin ‘Dans Et Benle’, ‘Turkish Belly Dances’ ve ‘Dansın Kraliçeleri’ isimli üç dans albümü bulunuyor.