SOSYAL MEDYADAKİ AÇIKLAMALAR

Hastalığıyla ilgili geçmişte sosyal medyada açıklamalar yapan ünlü oryantal Tanyeli, sağlık durumunun ağırlaştığına dair iddialarla gündeme geliyor. Bu nedenle Tanyeli’nin sağlık durumu merak ediliyor ve hayatta olup olmadığıyla ilgili sorular öne çıkıyor. Tanyeli’nin sağlık durumu hakkında son bilgiler nedir?

PANKREAS KANSERİYLE MÜCADELE

Yaklaşık 2,5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal, tedavi sürecine devam ediyor. Uzun süredir hastanede olan Tanyeli, son paylaşımında 27 Şubat’ta taburcu olma umudunu dile getirmişti. Ancak durumunun kötüleştiği ve yoğun bakıma alındığı bilgisi geldi.

Tanyeli’nin entübe olduğuna dair bilgiler mevcutken, şu an için vefat ettiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak sağlık durumu hakkında endişelerin sürdüğü belirtiliyor. Tanyeli’nin durumu, takipte kalınması gereken bir konu.