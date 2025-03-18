Tanyeli’nin Sağlık Savaşı Ve Hayat Mücadelesi

ÖZNUR KRAL’IN HASTALIKLA MÜCADELESİ

Asıl adı Öznur Kral olan oryantal sanatçı Tanyeli, 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Birkaç gün önce entübe edilen Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 4 aydır hastanede tedavi gören ünlü sanatçı, 27 Şubat’ta sosyal medya hesabında sağlık durumu hakkında “Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah” ifadelerini kullanmıştı. Hayatı mücadelelerle dolu Tanyeli’nin durumu, hastalığına karşı verdiği savaşı gösteriyor.

ÇOCUKLUK YILLARINDAKİ ZORLUKLAR

Öznur Kral, 1970 yılında dünyaya geldi. Doğduğu günden itibaren zorluklar içinde yaşadı. Anne ve babası teyze çocuklarıydı ve evlilikleri uzun sürmedi. İki yaşındayken ailesinin dağılması, çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçirmek zorunda bırakmıştı. Tanyeli, bu dönemi “O yıllarda hatırladığım tek şey, soğuk bir odada açım diye ağladığım” sözleriyle anlatıyor. Boşanan ebeveynleri sonrasında kendisine ve kardeşlerine bakıcı bir kadın baktı. Ancak bu kadının yardımları yetersiz kalınca çocuklar İzmir’deki kuruma yerleştirildi. Tanyeli, burada yaşadığı zorlukları derin bir acıyla hatırlıyor.

ŞİDDETE MARUZ KALDI

Zor bir çocukluk dönemi geçiren Tanyeli, ailesinden şiddet gördü. Bu durum, kendisini hüsrana uğratan anılara bıraktı. “Hastaneden çıktıktan sonra hep dışlandım. Önce anneannemin, sonra babaannemin, teyzemin yanında kalmaya başladım. Hepsi, ‘Ben bakamam’ dediği için arada sürüklenip duruyordum” diyor. Babasınınaskerden döndükten sonra evlenmesiyle birlikte üvey anne eziyeti başlar. Tanyeli, “Üvey annem, babama kızdığı için beni ve kardeşlerimi her gün döverdi” diyerek yaşadığı zorlukları ve işkenceleri gözler önüne seriyor.

İLK EVLİLİĞİ VE YENİ BAŞLANGIÇLAR

Tanyeli, henüz 14 yaşında evlendi ve 15 yaşında annelik duygusunu tattı. Bu dönemde geçim sıkıntısıyla boğuşuyordu. Hayatındaki büyük değişiklik, tezesinin sahne dünyasına dans etme önerisiyle gerçekleşti. Yıllar sonra hayatına yön veren bu teklif, Tanyeli’nin dans kariyerine de zemin hazırladı. İzmir’den İstanbul’a geçiş yaptıktan sonra dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Tanyeli, “Bir gün orada ofis işlerini yapan Ali’ye telefon geldi. ‘Prenses Margaret’e dans edecek oryantal seçmeleri olacak ona git’ dedi” diyerek o anları anlatıyor.

EVLİLİKLERİ VE HASTALIKLA MÜCADELESİ

Tanyeli, kariyerinin yanı sıra özel hayatında da birçok değişiklik yaşadı. İlk evliliğinden kısa bir süre sonra ayrıldı. 1996 yılında Avustralya’ya taşındıktan sonra bir dönem daha evlendi. İkinci eşinden Teoman adında bir oğlu oldu fakat 2006’da boşandı. Üçüncü evliliğini 2009’da yaptı ancak bu evlilik de sadece iki yıl sürdü. 2014 yılında Bursalı iş adamı İlker Sünneli ile nikâh masasına oturdu.

Hastalığı hakkında konuşan Tanyeli, “Yumurtalık kistim var diye doktora gittim. Meğer pankreas kanseriymişim” sözleriyle yaşadığı zorlu süreci paylaştı. Tedavi sürecinde maddi sıkıntıları ve yanında olan destekçilerini unutmayan Tanyeli, “Ebru Gündeş’in hem maddi hem manevi desteğini esirgemediğini” belirtti. Destek olan isimler arasında Zara, Haluk Levent, Kenan Doğulu gibi isimler de bulunuyordu.