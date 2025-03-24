Tanyeli’nin Vefatı: Sevenlerini Yasa Boğdu

YURT DIŞINDAN DÖNÜŞÜ VE AMELİYAT SÜRECİ

Yıllar önce yurt dışına yerleşen Tanyeli, 2023 yılında mide ameliyatı geçirmek amacıyla Türkiye’ye geri döndü. Ameliyat sonrasında istediği görünümü elde eden Tanyeli, acı gerçeği tesadüfen öğrendi. Kilolarıyla başı dertte olan Tanyeli, eski formunu kazanmanın sevinciyle doluyken, aldığı kötü haberle yıkılmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurduktan sonra pankreas kanseri olduğu gerçeğiyle yüzleşti.

KANSERLE MÜCADELESİ VE VEFATI

Uzun bir süre kanserle mücadele eden Tanyeli, 17 Mart’ta 54 yaşında hayata veda etti. Son günlerde sağlık durumu ağırlaşan ünlü isim, tedavi gördüğü hastanede entübe olmuştu. Tanyeli’nin vefatı, sevenlerini ve yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu.

CENAZE TÖRENİ VE MEZAR YERİ

Tanyeli’nin cenazesi, Zincirlikuyu Camii’nde gerçekleştirilen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oryantalinin vasiyeti üzerine, 2015 yılında kansere yenik düşen annesi ile Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Dolgan Sezer’in yanına Bodrum’daki Aile Mezarlığı’na defnedildi.

EŞİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli, eşinin vefatından sonra sosyal medya üzerinden duygusal bir paylaşımda bulundu. Sünneli, Bodrum’daki mezarını ziyaret ederek bu anı takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında, “Bugün toprağa eğilip seslendim sana, belki beni duyar kalkarsın diye…” sözlerine yer verdi.