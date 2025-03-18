Tanyeli’nin Zorlu Mücadelelerle Dolu Hayatı

HASTALIKLA BOĞUŞMA

Asıl adı Öznur Kral olan ve yaklaşık 2,5 senedir pankreas kanseri ile mücadele eden oryantal Tanyeli, birkaç gün önce entübe edildi. Maalesef, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 4 aydır hastanede tedavi süreci içerisinde bulunan Tanyeli, 27 Şubat’ta sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili “Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah” ifadelerini paylaşmıştı. İki buçuk yıldır pankreas kanseri ile savaşan Tanyeli’nin hayatı boyunca mücadeleyle geçti. Küçük yaşta ailevi zorluklarla karşılaşan Tanyeli, çocukluk döneminde Çocuk Esirgeme Kurumu’nda yaşamını sürdürmek zorunda kaldı.

ÇOCUKLUK YILLARI VE AİLE SORUNLARI

Gerçek adı Öznur Kral olan Tanyeli, 1970 yılında dünyaya geldi. Hayatı doğduğu andan itibaren zorluklarla doluydu. Anne ve babası teyze çocuklarıydı ve evlilikleri sürdürülemeyecek kadar kısa sürdü. O, daha yalnızca iki yaşındayken ailesinin dağıldığını gördü ve bu durum, çocukluk yılını Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçirmesine yol açtı. Bir yıl sonra bakımsızlıktan verem hastalığına yakalanan Tanyeli, bu acı dönemi, “O yıllarda hatırladığım tek şey, soğuk bir odada açım diye ağladığım” sözleri ile özetliyor. Anne baba boşandıktan sonra kendisine ve kardeşlerine bakıcı bir kadın bakmış ve daha sonra bu kadın onları dışlayarak İzmir’deki Çocuk Esirgeme Kurumu’na bırakmış. Tanyeli, çocukluk yıllarının hatırlamak istemediği travmalarla dolu olduğunu vurguluyor.

DAYAKLI BİR ÇOCUKLUK

Ünlü oryantal, hayatı boyunca ailesinden şiddet görüyor, darp ediliyor. Bunun yanında, hastaneden sonra geçici olarak kaldığı akrabaları ona “Ben bakamam” dediği için sürekli bir yerden bir yere savrulmuş. “Babaannemin, anneannemin, teyzemin yanında kaldım. Bu durum babam askerden dönüp yeniden evlenene kadar sürdü. Üvey annem, babama kızdığı için beni ve kardeşlerimi sürekli döverdi. Babam da çalışmadığı için evde açlık çekiyorduk,” diyor. Tanyeli, sokaktan geç geldiği zamanlar babası tarafından çivilere asılarak cezalandırıldığı anıları ile sarsıcı bir çocukluk yaşadığını anlatıyor.

GENÇ YAŞTA EVLİLİK VE ANNELİK

Tanyeli, ilk evliliğini henüz 14 yaşında Yusuf Uğur Sadıkoğlu ile yaptı. Genç yaşta bir evlilik yapmanın yanında, 15 yaşında annelik duygusunu tatması da hayatını zorlaştırdı. Oğlu Taylan dünyaya geldiğinde zor durumda olduğunu fark etti. Gecekondu mahallesinde yoksulluk içinde yaşarken, çalışmak zorundaydı ama hangi işte çalışabilirdi ki? O sıralar İzmir Alsancak’ta bir dükkanda çalışıyor fakat kazandığı para oğlunu büyütmeye yetmiyordu. Bu dönemde hayatını değiştirecek bir teklifle karşılaştı; teyzesi ona, “Anneni herkes tanıyor, git dans et,” dedi. Tanyeli, İstanbul’a gelerek dansıyla dikkat çekti ve hayatı değişti.

ŞÖHRET VE EVLİLİKLERİ

Tanyeli, İstanbul’da sahneye çıkmaya başladıktan kısa bir süre sonra üne kavuştu. Dansıyla dikkat çekerken, yıllar sonra verdiği bir röportajda “Şimdiki aklım olsa, milyon dolar verseler bile o klipte oynamazdım,” şeklinde bir itirafta bulundu. İlk evliliğini bitirdikten sonra, 1996 yılında Avustralya’ya taşındı. 1999’da Kanat Kıral ile evlendi ve bu evlilikten Teoman adını verdiği bir oğlu oldu, ardından 2006 yılında boşandı. Tanyeli, 2009’da üçüncü evliliğini Alexandros Syropoulos ile yaptı ve 2011’de ayrıldı. Son evliliği ise 2014 yılında Bursalı iş adamı İlker Sünneli ile gerçekleşti.

HASTALIKLA YÜZLEŞME

Tanyeli, hastalığını öğrenme deneyimini şu sözlerle aktarmıştı: “Yumurtalık kistim var diye doktora gittim. Meğer pankreas kanseriymişim,” dedi. Bu hastalığı annesinin de kaybettiği bir hastalıktı. Tanyeli, bu süreçte destek gördüğü isimler arasında Ebru Gündeş’i de anıyor. “Ebru Gündeş, hem maddi hem de manevi desteğini benden esirgemedi,” diyerek diğer destekleyen isimlere de teşekkür ettiğini belirtti.