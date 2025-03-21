Tanyeli Pankreas Kanseri Nedeniyle Hayatını Kaybetti

KİLO VERDİKTEN SONRA SÖYLENEN ACILI HABER

Yıllar önce yurtdışına yerleşen Tanyeli, 2023 yılında Türkiye’ye mide ameliyatı olabilmek için geri dönmüştü. Ameliyat sonrası istediği görünümü elde eden Tanyeli, acı gerçeği tesadüfen öğrenmişti. Bir zamanlar kiloları yüzünden sıkıntı çeken Tanyeli, eski formuna kavuşmanın sevinci ile birlikte kötü haberi alarak büyük bir üzüntü yaşamıştı. Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurduğunda, pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Vücudunda 5.5 santim çapında bir kist olduğunu bildiren Tanyeli’nin kemoterapi tedavisine, özel bir hastanede hemen başlanmıştı. Ünlü sanatçı, her fırsatta pozitif kalacağını ve kanseri yeneceğini ifade etmekteydi, sevenlerinden de sıkça dua talebinde bulunmuştu.

Uzun süre hastanede tedavi gören Tanyeli’den geçtiğimiz günlerde acı bir haber geldi. İki yıldır pankreas kanseri ile mücadele eden oryantal sanatçısı ve şarkıcı Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayata veda etti. Eşinin ölümünden sonra zor günler geçiren İlker Sünneli, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla takipçilerini derinden etkiledi. Eşi Tanyeli’nin bir fotoğrafını paylaşan Sünneli, gönderisine “Rüyalarımda beni yalnız bırakma” notunu ekledi.