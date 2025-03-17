Tanyeli, Pankreas Kanseri Nedeniyle Hayatını Kaybetti

ÜNLÜ ORYANTEL TANYELİ’NİN HAYATINI KAYBETTİĞİ AÇIKLANDI

54 yaşındaki ünlü oryantel, 2.5 senedir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tanyeli hakkında açıklama yapıldı. Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli’nin vefat ettiği haberi, hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu.

TANYELİ KİMDİR?

Tanyeli, 15 Ocak 1971 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Gerçek adı Öznur Kral olan sanatçı, 1980’li yıllarda oryantal dansıyla büyük bir çıkış yaparak sahne dünyasında tanınan isimlerden biri haline gelmiştir. Çocukluk dönemini Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçiren Tanyeli, zorluklara rağmen dans tutkusunu sürdürerek sahnelerde yer almayı başarır. Enerjisi, dans yeteneği ve özgün yorumları sayesinde geniş bir hayran kitleye ulaşmayı başarmıştır.

Televizyon programları, sahne gösterileri ve uluslararası festivallerde Türkiye’yi temsil eden Tanyeli, ayrıca dans eğitmenliği yaparak yeni nesil dansçılara ilham kaynağı olmuştur. Oryantal dansın bir sanat dalı olarak tanıtılmasına büyük katkılar sağlayarak çok sayıda projeye imza atmıştır. Ancak, sağlık sorunlarıyla da mücadele eden Tanyeli, 2020 yıllarında mide kanseri teşhisi almış ve bu süreçte güçlü duruşuyla her zaman hayranlarına ilham vermiştir.