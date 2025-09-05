Tanzanya’da Arı Saldırısı Gerçekleşti

BEKLENMEDİK OLAY

Tanzanya’da gerçekleşen profesyonel lig karşılaşmasında alışılması güç bir durum ortaya çıktı. Maç esnasında sahayı bir arı sürüsü sardı. Arıların sahaya saldırısıyla birlikte futbolcular, kendilerini koruma yöntemleri arasında yer alan yere yatıp hareketsiz kalmayı tercih etti. Bu bölgedeki futbolcular tarafından yaygın şekilde uygulanan bu yöntem, onların güvenliğini sağladı. Futbolcuların eş zamanlı olarak çimlere uzanması, sahada alışılmadık bir görüntü sergiledi.

Arı saldırısından yalnızca sahadaki futbolcular değil, aynı zamanda yedek kulübesindeki oyuncular ve saha kenarındaki görevliler de etkilendi. Bazı futbolcular, tribünlerin altına sığınmayı tercih ederken, bir kameramanın da arıların hedefi olduğu görüldü. Stadyumda bulunan taraftarların kısa süreli bir panik yaşadığı, buna rağmen kimsenin ciddi bir zarar görmediği aktarıldı.

KARŞILAŞMA DEVAM ETTİ

Arı istilasının yaklaşık beş dakika sürdüğü ve arıların sahadan uzaklaşmasının ardından maçın yeniden başladığı belirtildi. Hakemlerin ve görevlilerin kayıtsız kalmadığı bu durumun sonrasında, karşılaşma kaldığı yerden devam etti.