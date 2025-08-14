Haberler

Tanzanya’da Bir Adamda Bıçak Bulundu

HASTANEYE GİDEN ADAMIN ÜZERİNDE BULUNAN SÜRPRİZ

Tanzanya’da, 44 yaşındaki bir birey, sağ memesinin altındaki iltihap akması şikâyeti nedeniyle hastaneye başvurdu. Doktorlar, ilk muayenede ağrı, nefes darlığı, öksürük ya da ateş bulgusuna rastlamadı. Ancak yapılan röntgen, herkesi şaşkına çevirdi: Adamın göğsünde tam sekiz yıldır saplı duran bir bıçak tespit edildi. Hasta, yıllar önce yaşadığı şiddetli bir kavga sırasında yüzünden, sırtından, göğsünden ve karnından yaralandığını, o dönemde tedavi gördüğünü belirtti. O zamandan beri ciddi bir sağlık sorunu yaşamamıştı. Ancak son günlerdeki iltihap nedeniyle doktora başvurması, yıllardır göğsünde “unutulmuş” bıçağın ortaya çıkmasına neden oldu.

AMELİYATLA BICAK VE ÖLÜ DOKU TEMİZLENDİ

Bıçak, sağ kürek kemiğinden girerek hayati organlara zarar vermeden göğüste kalmıştı. Yapılan ameliyatla bıçak çıkarıldı ve ölü doku temizlendi. Hasta, yoğun bakımda bir gün, normal serviste ise 10 gün kaldı. Doktorlar, takip kontrollerinde hastanın tamamen iyileştiğini bildirdi.

VIETNAM’DA ŞAŞIRTAN BİR VAKA

Vietnam’da ise dikkat çekici bir olay meydana geldi. Hanoi’de bir adam, makatından giren 66 santimetrelik bir yılan balığının bağırsak duvarını kemirmeye başlamasıyla dayanılmaz ağrılar hissetmeye başladı. Yapılan röntgende, balığın bağırsaktan çıkmaya çalıştığı görüldü. Doktorlar, önce balığı özel bir cihazla çıkarmaya çalıştı, ancak tıkanıklık nedeniyle önlerinde bir limon buldular. Ameliyatla karnı açılan adamdan balık, pense yardımıyla çıkarıldı ve limon da anüsten geri itilerek çıkarıldı. Bağırsaktaki delik dikildi ve sızan dışkı temizlendi.

ÖNEMLİ

Haberler

Adana’da Yangınlar İçin Dua Edildi

Feke ilçesinde, orman yangınlarına son vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar dua etti, hayatını kaybeden orman işçileri anıldı ve Kur'an okunarak anma yapıldı.
Haberler

İstanbul’da MICE Sektörü Buluştu

İstanbul Ticaret Odası'nın düzenlediği toplantıda, MICE sektörünün geleceği için dört temel hedef belirlendi ve kongre turizmi potansiyelinin artırılması amaçlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.