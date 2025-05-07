Tanzanya’da Mahkeme, Lissu’yu Getirtecek

TANZANYA’DA MAHKEME DURUŞMAYA GETİRİLMESİNE KARAR VERDİ

Tanzanya’da bir mahkeme, açlık grevi yapan ve vatana ihanetle suçlanan muhalefet partisi lideri Tundu Lissu’nun bir sonraki duruşmada bizzat mahkemeye getirilmesine karar verdi. Yerel basında yer alan bilgilere göre, bir sulh ceza mahkemesi, sanal duruşmaları protesto etmek amacıyla açlık grevine başlayan Lissu’nun duruşmaya bizzat katılmasına hükmetti.

Chadema lideri Tundu Lissu, 9 Nisan’da gerçekleştirdiği bir miting sonrası vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Parti, düzenlenen mitingin ülkenin güneybatısındaki Mbeya kentinde yaklaşan genel seçimler ve reform taleplerine dikkat çekmek amacıyla yapıldığını belirtiyor. Tanzanya yasalarına göre vatana ihanet suçlamasında kefalet hakkı bulunmamaktadır.

Chadema, seçim sürecine ilişkin reform taleplerini kesintisiz olarak sürdürürken, muhalefet üyelerine yönelik gözaltı ve tutuklamaları da sert bir dille eleştiriyor. Tanzanya’da muhalefetteki Chadema Partisi, sıkça düzenlediği mitinglerin ardından polis müdahaleleri ve tutuklamalar ile karşılaşmakta. Parti, 2024 Ağustos’unda Mbeya kentinde Uluslararası Gençlik Günü dolayısıyla yapmayı planladığı bir mitingin de polis tarafından engellendiğini duyurdu. Tundu Lissu, birçok üst düzey parti yöneticisiyle birlikte çok sayıda destekçi gözaltına alınmıştı.

Son aylarda Tanzanya’daki muhalefet partileri, gerçekleştirdikleri protesto gösterileri ile hükümeti tartışmalı yasa tasarılarını geri çekmeye, artan yaşam maliyetlerini gündeme almaya ve seçim sürecinin bağımsız şekilde denetlenmesini sağlama konusunda çağrıda bulunuyor.