Tanzim satış internete taşınacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği tanzim satışı internete taşınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 noktada hizmet verecek olan üreticiden tüketiciye doğrudan sebze ve meyve satış noktalarından biri olan Bayrampaşa’da, tanzim satışları başladı. Vatandaşlar uygun fiyatlı sebze ve meyvelerden almak için sıraya girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için hayata geçirdiği tanzim satışı projesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi,mobil tanzim satış aracıyla Bayrampaşa’da satışlara başlıyor. İBB tarafından İstanbul’da 50 farklı noktada vatandaşlara ucuz sebze ve meyve satışının yapılacağı tanzim araçları hazır hale getirildi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de Yıldırım Mahallesi’ne gelerek incelemelerde bulundu. Vatandaşlar ucuz sebze ve meyve alabilmek için tanzim satış aracının önünde kuyruklar oluşturdu.

TRT