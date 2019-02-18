Pahalılığın devam etmesi halinde seçim sonrası tanzim satışları 81 ile yayılacak.

Müjdeli haberi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Erdoğan, pahalılığın devam etmesi halinde seçim sonrası tanzim satışlarının 81 ile yayılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun için Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile konuşacaklarını kaydetti.

Burdur’da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pahalılığın devam etmesi halinde seçim sonrası tanzim satışları 81 ile yayacaklarını söyledi. Burdur’da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan tanzim satışları 81 ile yaymak için için Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile konuşacaklarını kaydetti.

Erdoğan, “Tanzim satış çadırlarını kurduk, bunları daha da geliştiriyoruz genişletiyoruz. Seçim sonrası eğer bu mantık devam ederse bu işi TESKOMB, TESK bunlarda oturacağız, konuşacağız. 81 vilayetin tamamında bu işi uygulamaya koyacağız” dedi.

Tanzim satışlar Ankara’da 15 ve İstanbul’da 50 merkezde gerçekleşiyor. Her iki ilden de epttavm.com üzerinden online sipariş verilebiliyor.

HABERTURK