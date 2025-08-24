Tapantepe’de Yangın Çıktı, Müdahale Sürüyor

YANGINLARIN ÇIKTIĞI BÖLGE

Kırsal Örtülü, Duru ve Çağdaş mahalleleri yakınlarında, Tapantepe mevkinde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangınları başladı.

İKİ KURUMLARDAN MÜDAHALE

Yangın ihbarları üzerine Orman İşletme Müdürlüğü’nden 3 araç ve 15 personel, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan ise 1 tanker ve 4 itfaiye aracı ile jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.

DEVAM EDEN MÜDAHALELER

Ekipler, Tapantepe’deki yangını başarıyla söndürdü. Bunun yanı sıra, 3 noktada devam eden yangınlara müdahale çalışmaları sürüyor.