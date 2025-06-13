Tapu Beyanı Herkesi Etkiliyor! Cezalar Geliyor

BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ TAŞINMAZ SATIŞINDAKİ UÇURUM

Son dönemde büyükşehirlerde taşınmaz satışlarında beyan edilen tapu bedelleri ile gerçek piyasa değerleri arasındaki büyük fark, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Son beş yılda gerçekleştirilen yüz binlerce gayrimenkul satışı yeniden gözden geçiriliyor. Bakanlık, düşük beyanla kamu zararının oluştuğunu tespit ederek, eksik ödenen tutarları ve gecikme faizlerini tahsil etmeye hazırlanıyor.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, tapuda satış bedelini kasıtlı olarak düşük gösteren alıcı ve satıcılara yönelik yasal süreç başlatıldı. Kapsamlı incelemeler yapan bakanlık, şüpheli işlemler için yazılı tebligatlar göndermeye başladı. Ayrıca, tarafların ifade vermek üzere ilgili birimlere çağrıldığı ifade ediliyor. Tapu müdürlüklerinde beyan edilen bedeller, satışın gerçekleştiği bölgedeki ortalama fiyatlarla karşılaştırılıyor ve şüpheli işlemler hızlı bir şekilde cezai sürece tabii tutuluyor.

TAPU HARCI VE USULSÜZLÜKLER

Yasal düzenlemelere göre, tapu harcı satış bedelinin yüzde 4’ü oranında hesaplanıyor ve bu tutarın alıcı ile satıcı tarafından eşit şekilde ödenmesi gerektiği belirtiliyor. Ancak Bakanlık, birçok işlemin bu yükümlülüğün tek taraflı uygulandığı ve satış bedelinin düşük gösterilerek harçtan kaçınıldığını tespit etti. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu tür usulsüzlüklerin hem vergisel hem de idari yaptırımlara tabi olacağını duyurdu.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA VE UYARILAR

Vatandaşlar, geçmişteki tapu işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. Bakanlık, ilerleyen süreçte mağduriyet yaşanmaması amacıyla tüm tarafları satış işlemlerinde gerçek değer beyan etmeleri konusunda uyarıyor. Gerçeğe aykırı beyanda ısrar edenleri yüksek miktarlarda para cezası ve faiz yükü bekliyor. Bakanlık, hem alıcıyı hem de satıcıyı sorumlu tutarak usulsüz işlemlere geçit vermekte kararlı.