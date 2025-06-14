Tapu İhlali Yüzünden Ceza Geliyor

TAPU İŞLEMLERİNDE USULSÜZLÜKLERE KARŞI DENETİMLER BAŞLATILDI

Tapu işlemlerinde yaşanan usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla Bakanlık, gerçek satış fiyatlarını gizleyenleri hedef alarak denetimlere başladı. Tapuda düşük bedel beyan ederek vergi yükümlülüğünden kaçmaya çalışan satıcı ve alıcılara karşı etkin denetimler yürütülüyor. Yazılımlar üzerinden gerçekleştirilen taramalar sayesinde düşük beyanlar tek tek tespit ediliyor.

DÜŞÜK BEDEL BEYANLARI MERCEK ALTINDA

Özellikle büyükşehirlerde tapu işlemlerinde beyan edilen satış bedelleri ile piyasa değerleri arasındaki farklılıklar dikkat çekiyor. Bu farklar, kamu zararı oluşturarak Bakanlığın son 5 yıl içinde yüz binlerce taşınmaz satışını incelemesine sebep oldu. Denetimlerin ardından, eksik ödenmiş vergi tutarları ile faizleriyle birlikte tahsilat işlemleri başlatılacak.

Bakanlığa yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, düşük satış bedeli beyan edenlere için resmi yazılı tebligatlar gönderilmeye başlanıyor. Tapu işlemlerine katılan kişiler, ifade vermeye davet ediliyor. Tapu müdürlüklerinde yapılan beyanlar, bölgedeki ortalama konut fiyatlarıyla kıyaslanarak değerlendirilmekte. Şüpheli işlemlerde cezai süreç hızlanıyor.

Yasal çerçeveye göre, tapu harcı satış bedelinin %4’ü oranında hesaplanıyor ve bu miktar alıcı ile satıcı arasında eşit paylaşılmakta. Ancak, birçok işlemde satış bedeli düşük gösterilerek tek taraflı ödeme yapılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu tür usulsüzlüklerin yalnızca vergi cezasıyla değil, ayrıca idari yaptırımlarla da karşılanacağını açıkladı.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA İMKANI SUNULDU

Vatandaşlar, geçmiş taşınmaz işlemlerine ilişkin bilgilere e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Bakanlık, ileride cezai işlemlerle karşılaşmamak adına tarafları tapu işlemlerinde gerçek bedelleri beyan etmeleri konusunda uyarıyor. Gerçek satış bedelini gizleyenlerin ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor. Hem alıcı hem de satıcının sorumlu tutulduğu bu süreçte, Bakanlık usulsüzlüklere karşı kararlılığını sürdürüyor. Yüksek para cezaları ve faiz yüküyle karşılaşmamak için vatandaşların tapu işlemlerinde dürüst beyanlar yapması büyük önem taşıyor.