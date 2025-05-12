Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Hak Süresini Hatırlattı. Hissedarlar, 90 Gün İçinde Hareket Etmeli. Geç Kalınırsa Haklar Kayboluyor. Feragatname Alınması Hukuki İhtilafları Önler. Dava Süresi 90 Gündür, Kaçırmayın. Yaşanacak Sorunlardan Kaçınmak İçin Kontrol Edin

HİSSEDARLARA HAK KAYBI RİSKİ HATIRLATMASI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşınmaz satışlarında ön alım hakkı hakkında önemli bir süre hatırlatması yaptı. Satış durumlarında hissedarların hak kaybına uğramamaları için 90 gün içerisinde gerekli adımları atmaları gerekiyor. Miras veya satın alma yoluyla hissedar olan bireyler, diğer hissedarların taşınmazdaki paylarını satması durumunda öncelikli satın alma hakkına sahip. Bu hak, Türk Medeni Kanunu’nun “ön alım hakkı” ya da “şufa hakkı” olarak adlandırdığı bir haktır. Ancak bu hakkın etkin şekilde kullanılabilmesi için belirli süre sınırlarına dikkat edilmesi gerekiyor.

SÜRE ÇERÇEVESİNE DİKKAT EDİLMELİ

Eğer hissedarlar arasında bir satış işlemi gerçekleştirilmişse ve bu durum diğer paydaşlara noter yoluyla bildirilmişse, alıcıya karşı açılacak ön alım davası için tanınan süre sadece 90 gün. Bu süre zarfında yasal işlem başlatılmazsa, söz konusu öncelikli alım hakkı tamamen sona eriyor. Ayrıca, satış anında diğer hissedarlardan alınacak bir ön alım hakkından feragatname, olası hukuki ihtilafların önüne geçiyor. Feragatname olmaması durumunda ise diğer hissedarlar, satışın ardından mahkemeye başvurarak işlemin iptali için dava açma hakkına sahip. Bu davaların en geç satış tarihinden itibaren iki yıl içinde açılması gerekiyor.

HUKUKİ SÜREÇLERİN TAKİBİ ÖNEMLİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, satış işlemlerinde sürecin dikkatli bir şekilde takip edilmesini öneriyor. Vatandaşlar, satışın noter aracılığıyla bildirildiği andan itibaren 90 gün içinde dava açılmaması durumunda, ön alım hakkının sona ereceği konusunda uyarılıyor. Bu nedenle hisseli tapu sahiplerinin gelişmeleri yakından takip etmesi kritik bir önem taşıyor. Hisseli tapularda gerçekleşecek satış işlemleri sonucunda mağduriyet yaşamamak için öncelikle satışın bildirilip bildirilmediği kontrol edilmeli. Eğer satış bildirildiyse, 90 gün içinde hukuki yola başvurulmalı ya da önceden feragatname ile haklardan vazgeçildiği belgelenmeli. Aksi takdirde, hissedarlar, taşınmaz üzerindeki öncelikli alım haklarını kalıcı olarak kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirler.