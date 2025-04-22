Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Uyarıda Bulundu. Hissedarların 90 Gün İçinde Harekete Geçmesi Gerekiyor

ÖN ALIM HAKKI VE SÜRE UYARISI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşınmaz satışlarıyla ilgili önemli bir hatırlatmada bulundu. Buna göre, hissedarların hak kaybı yaşamamaları için satış durumlarında harekete geçmeleri gereken süre 90 gün. Miras veya satın alma yoluyla hissedar olan kişilerin, diğer hissedarların taşınmaz paylarını satması halinde öncelikli satın alma hakkı bulunuyor. Bu hak, Türk Medeni Kanunu çerçevesinde “ön alım hakkı” ya da “şufa hakkı” olarak adlandırılıyor.

HUKUKİ SÜRELER VE RİSKLER

Ancak bu hakkın kullanılabilmesi için çeşitli süre sınırları mevcut. Eğer hissedarlar arasında bir satış işlemi gerçekleştiyse ve bu durum diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirildiyse, alıcıya karşı açılacak ön alım davası için tanınan süre sadece 90 gündür. Bu süre içerisinde yasal işlem başlatılmazsa, öncelikli alım hakkı tamamen kayboluyor. Satış sırasında diğer hissedarlardan alınacak bir feragatname, olası hukuki ihtilaflardan kaçınmak için önem taşıyor. Feragatname alınmadığında ise diğer hissedarlar, satışın ardından mahkemeye başvurarak işlemin iptali için dava açabiliyor ve bu davaların en geç iki yıl içinde açılması gerekiyor.

SÜRECİ TAKİP ETMEK

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, satış işlemlerinin dikkatle takip edilmesini öneriyor. Vatandaşlara yapılan uyarıda, satışın noter aracılığıyla bildirildiği andan itibaren 90 gün içinde dava açılmaması durumunda ön alım hakkının sona erebileceği vurgulanıyor. Bu nedenle hisseli tapu sahiplerinin gelişmeleri sürekli olarak takip etmesi büyük bir önem taşıyor. Hisseli tapulardaki satış işlemlerinde mağduriyet yaşamamak için öncelikle satışın bildirilip bildirilmediği kontrol edilmeli. Eğer satış bildirilmişse, 90 gün içinde hukuki yola başvurmalı veya önceden feragatname ile haklardan vazgeçildiği belgelenmelidir. Aksi takdirde hissedarlar, taşınmaz üzerindeki öncelikli alım hakkını kalıcı olarak kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir.