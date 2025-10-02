Tapuda ’65 Yaş’ Krizi Rapor İstemi Tıkadı

TAPU İŞLEMLERİ VE YAŞLI VATANDAŞLARA RAPOR ZORUNLULUĞU

Tapu işlemlerinde 65 yaş ve üstü bireylerden sağlık raporu istenmesi, alım ve satış süreçlerini zorlaştırıyor. Bu raporun sadece devlet hastanelerinden alınması ve geçerliliğinin sadece bir gün ile sınırlı olması, işlemlerini tek bir günde tamamlayamayanlar için büyük sıkıntılar yaratıyor. Uzmanlar, tapu müdürlüklerinin “risk almamak” adına rapor talep ettiğini belirtirken, bunun zorunlu olmadığının altını çiziyor. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ise, satış için gelen kişilerin “ayırt etme gücüne sahip olduğu konusunda şüphe oluşturmuyorsa” rapor istenmesine gerek olmadığını açıkladı.

Tapu müdürlüklerinde 65 yaş üstü vatandaşlardan rapor istenmesi, süreçleri tıkadığı yönündeki eleştiriler gündeme geliyor. İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, rapor talebinin artık bir kriz haline gelmeye başladığını belirterek, “Türkiye nüfusunun önemli bir kısmı yaşlı. Rapor almak hem zahmetli hem de yıpratıcı. Randevular çok geç veriliyor ve tam teşekküllü devlet hastanesinden alınması gerekiyor. Özel hastane raporları kabul edilmiyor. Sağlık raporu sadece bir iş günü geçerli. İşleminiz uzarsa, ertesi gün yeniden hastaneye gidip aynı süreci tekrar yaşamak zorundasınız. Bir günde rapor al, tapuya yetiş, bankaya git, imza at. Bu süreç gerçekten yorucu. Rapor için uğraşırken adeta sağlıklarından oluyorlar” dedi.

TAPU DAİRELERİ GÜVENCE ARIYOR

Araç, tapu memuru veya müdürünün, işlem yapan kişinin akli melekelerinin yerinde olup olmadığını denetlemek amacıyla bazı sorular sorduğunu anlattı. “Hal ve davranışları uygunsa, 75 yaşında da olsa sağlık raporuna gerek yok. Ancak kimse risk almak istemiyor ve 65 yaşın üzerindeyseniz “raporunu getir” diyorlar. Tapu daireleri kendilerini güvence altına almak istiyor fakat bu kadar zor, karmaşık ve yıpratıcı olmadan çözümler üretilebilir” şeklinde konuştu.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, şikayetler üzerine resmi web sayfasında “Tapu İşlemlerinde Sağlık Raporu İstenmesi” konusuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Tapu müdürlüklerine yapılan başvurularda, özellikle ileri yaşlarda olma veya normal olmayan davranışlar gibi durumlar incelenir. Müdürlük, istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından yola çıkarak bu incelemeyi gerçekleştirir. Eğer verilen cevaplar, ayırt etme gücüne sahip olduğu konusunda şüphe oluşturmuyorsa rapor istenmesine gerek yoktur.”

TÜKETİCİ KONFEDERASYONU İKAZDA BULUNDU

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, tapu işlemlerinde kararın tapu müdürlüklerinde olduğunu belirtti. “Ama müdürler genellikle işleri memurlara devrediyor. Memur da kendisini güvence altına almak için 65 yaşını görünce rapor talep ediyor.” diyerek sorunun boyutunu vurguladı. Ağaoğlu, mağduriyet yaşayan vatandaşların Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Kamu denetçiliği birimine şikayette bulunmalarını önerdi.

EYLEM İHTİYACI

Tapu işlemleri sırasında sağlık raporu talep edilmesi, şikayet platformlarında da yankı buldu. Bir vatandaş, “67 yaşındayım. Akli melekelerim yerinde. Ancak evimi satabilmem için rapor istendi. Bu tavır çok rahatsız edici. Rapor almak için hastaneye gittim ve aldım ama bu sefer de tapuya yetişemedim. Yeniden rapor istediler. Evimi satmak için bu kadar strese gireceğim aklıma gelmezdi. Bu eziyete son verin.” ifadelerini kullandı.