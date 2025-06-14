Tapuda Usulsüzlük Yapanlara Ceza Geliyor!

USULSÜZLÜKLERİ ENGELLEME HAMLESİ

Tapu işlemlerindeki usulsüzlükleri önlemek amacıyla Bakanlık, gerçek satış fiyatlarını gizleyenleri araştırmaya aldı. Tapuda düşük bedel beyan ederek vergi yükümlülüğünden kaçmayı hedefleyen satıcı ve alıcılar için denetimler başladı. Yazılımlar kullanılarak yapılan tarama işlemleriyle düşük beyanlar tek tek gün yüzüne çıkarılıyor.

DENETİM SÜRECİ BÜYÜKŞEHİRLERDE İVME KAZANDI

Özellikle büyük şehirlerde tapu işlemlerinde beyan edilen satış fiyatları ile piyasa değeri arasındaki farklar dikkat çekici oranlara ulaştı. Bu fark, kamu zararına neden olurken, Bakanlık son 5 yıl içinde yüz binlerce taşınmaz satışını incelemeye aldı. Denetimlerin ardından eksik ödenen vergi tutarlarıyla birlikte faizlerin de tahsilat süreci başlatılacak.

TEBLİGAT VE İFADE SÜRECİ BAŞLADI

Bakanlık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, düşük satış bedeli beyan edenlere resmi yazılı bildirimler gönderilmeye başlandı. Satışa taraf olan kişiler ifadeye çağrılıyor. Tapu müdürlüklerinde yapılan beyanlar, o bölgedeki ortalama konut fiyatlarıyla kıyaslanıyor. Şüpheli işlemlerde cezai işlemler hızla ilerliyor.

DENGE İÇİN HARCIN PAYLAŞIMI ÖNEMLİ

Mevzuata göre, tapu harcı satış bedelinin %4’ü oranında hesaplanmakta ve bu miktar alıcı ve satıcı arasında eşit bir şekilde ödenmesi gerekiyor. Ancak birçok işlemde satış bedeli düşük gösterilip tek taraflı ödeme yaparak haksız kazanç elde ediliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu tür usulsüzlüklerin yalnızca vergi cezasıyla değil, aynı zamanda idari yaptırımlarla da karşılaşacağını bildirdi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA İLE ŞEFFAFLIK

Vatandaşlar, geçmiş taşınmaz işlemlerine dair bilgilere e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Bakanlık, ileride cezai işlemlerle karşılaşmamak amacıyla tarafları tapu işlemlerinde gerçek bedeli beyan etmeleri konusunda uyarıyor. Gerçek satış bedelini gizleyerek devlete eksik vergi ödenmesine sebep olanlar için ciddi yaptırımlar bekleniyor. Alıcı ve satıcının her ikisinin de sorumlu tutulduğu bu süreçte, Bakanlık usulsüzlüklerle etkin bir şekilde mücadele etmeye devam ediyor. Yüksek para cezaları ve faiz yüküyle karşılaşmamak için vatandaşların tapu işlemlerinde dürüst ve doğru beyanlarda bulunması son derece önem taşıyor.