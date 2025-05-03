Tapuda Yabancıya 16.629 TL Zam!

TAPU İŞLEMLERİNDE GÜNCEL ZAMLA ALINAN DÖNER SERMAYE BEDELİ

Ev, arsa veya tarla almak isteyenleri etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. Tapu işlemlerinde alınan döner sermaye bedeli, gayrimenkul satın alan kişiler için 3.549 TL’den 5.324 TL’ye yükseldi. Yılın başında 2.466 TL olan bu bedel öncelikle yüzde 44 zamla 3.549 TL’ye çıktı. 1 Mayıs’taki yüzde 50 zamla bu artışın yıllık oranı yüzde 116’yı buldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan yeni karara göre, tapu döner sermaye gösterge ücreti de yılbaşında 822 TL’den 1.183 TL’ye çıkmış, 1 Mayıs’ta ise 1.774 TL olarak belirlenmiş. Bu rakam, şehir merkezlerinde genellikle 3 kat, diğer bölgelerde ise 2-2,5 kat oranında uygulanabiliyor. Örneğin, İstanbul’un Maltepe veya Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir daireyi alan biri, tapu harcına ek olarak 5.323 TL döner sermaye bedeli ödeyecek.

YABANCILAR İÇİN ZAM ÇARPICI OLDU

Yabancı yatırımcılar için döner sermaye bedeline yapılan zam daha da dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Yıl başında 3.851 TL olan bu bedel, yüzde 44 zamla 5.543 TL’ye çıkarılmıştı. 1 Mayıs’ta gerçekleştirilen yüzde 200 zamla bu rakam 16.629 TL’ye yükseldi. Böylece yabancıların ödediği döner sermaye bedeline bir yılda yüzde 332’lik bir artış yaşanmış oldu. Bu durum, Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapan yabancılar için önemli bir maliyet artışı anlamına geliyor.

KAMU KURUMLARINA DA ZAM YAPILDI

Zamlar sadece bireysel alıcıları etkilemekle sınırlı kalmadı. Belediyeler, kamu kurumları, bankalar ve şirketlerin tapu sorgusu için ödediği döner sermaye bedellerine de yüzde 200 oranında zam yapıldı. Bu artış, sık sık tapu işlemi gerçekleştiren kurumlar için önemli bir ek yük meydana getiriyor.

TAPU HARCI VE KENTSEL DÖNÜŞÜMDEKİ DURUM

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde, satış bedeli üzerinden yüzde 4 oranında tapu harcı alınıyor. Bu oran, alıcı ve satıcıdan yüzde 2’şer olarak tahsil ediliyor. Örneğin, 1 milyon TL’lik bir gayrimenkul satışında toplamda 40.000 TL tapu harcı ödeniyor. Döner sermaye bedelinin yalnızca yüzde 10’u kentsel dönüşüme aktarılıyor; geriye kalan kısım ise bütçe ve personel giderleri için kullanılıyor.