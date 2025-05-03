Tapuda Zam! Ev 5.324 TL, Yabancı 16.629 TL!

ÖNEMLİ TAPU İŞLEMLERİ DEĞİŞİYOR

Ev, arsa veya tarla almak isteyenlerin dikkatini çeken önemli bir gelişme yaşandı. Tapu işlemlerinde döner sermaye bedeli, gayrimenkul satın alan kişiler için 3.549 TL’den 5.324 TL’ye yükseldi. Yılın başında 2.466 TL olan bu bedel, önce yüzde 44 zamla 3.549 TL’ye çıktı ve 1 Mayıs’ta gelen yüzde 50 zamla birlikte yıllık toplam artış oranı yüzde 116’yı buldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan karara göre, tapu döner sermaye gösterge ücreti de yılbaşında 822 TL’den 1.183 TL’ye ve 1 Mayıs’ta 1.774 TL’ye çıkarıldı. Bu ücret, büyükşehirlerde genellikle 3 kat, diğer bölgelerde ise 2-2,5 kat olarak uygulanıyor. Örneğin, İstanbul’un Maltepe ya da Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir daire alan bir kişi, tapu harcına ek olarak evin fiyatından bağımsız olarak 5.323 TL döner sermaye bedeli ödeyecek.

YABANCILARA MUTLAK ZAM UYGULANMAKTADIR

Yabancı yatırımcılar için döner sermaye bedeline yapılan zam ise daha çarpıcı bir şekilde gerçekleşti. Yıl başında 3.851 TL olan bedel, yüzde 44 zamla 5.543 TL’ye çıkarılmıştı. 1 Mayıs’ta gelen yüzde 200 zamla birlikte bu rakam 16.629 TL’ye fırladı. Böylelikle yabancıların ödediği döner sermaye bedelinde bir yılda yüzde 332 artış meydana geldi. Bu durum, Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapan yabancılar için önemli bir maliyet artışı demek oluyor.

İKİ TARAFI DA ETKİLEYEN ZAM

Yapılan zamlar yalnızca bireysel alıcılarla sınırlı kalmadı. Belediyeler, kamu kurumları, bankalar ve şirketlerin tapu sorgusunda ödedikleri döner sermaye bedellerine de yüzde 200 zam uygulandı. Bu değişiklik, sık tapu işlemi gerçekleştiren kurumlar için ciddi bir ek yük oluşturuyor.

TAPU HARCINDAKİ ORANLAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Gayrimenkul alım satımında, satış bedeli üzerinden yüzde 4 oranında tapu harcı alınması uygulaması sürmekte. Bu oran, hem alıcı hem de satıcı için yüzde 2’şer olarak tahsil ediliyor. Örneğin, 1 milyon TL’lik bir gayrimenkul için toplam 40.000 TL tapu harcı ödeniyor. Döner sermaye bedelinin sadece yüzde 10’u kentsel dönüşüm projelerine yönlendiriliyor, geri kalanı ise bütçe ve personel giderleri için harcanıyor.