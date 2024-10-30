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Spor

Taraftar Girişi Yok: Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı

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TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA TARAFTAR KISITLAMASI

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında, 3 Kasım Pazar günü gerçekleşecek Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında, konuk takımın taraftarları stadyuma alınmayacak. Bu karar, Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alındı. Vali Aziz Yıldırım’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kurul üyeleri de yer aldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Toplantıda, karşılaşma öncesi alınacak güvenlik önlemleri detaylı bir şekilde ele alındı. Taraftarların güvenliğinin sağlanması amacıyla, belirli tedbirler üzerinde duruldu. Bu kapsamda, konuk takım taraftarlarının stadyumda yer alması engellenecek.

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