Taraftar Gururuyla Takım Oluşturuyoruz

KULÜP BAŞKANI AÇIKLAMADA BULUNDU

Kulüp Başkanı Veli Deveciler, gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Artık hedefleri büyütme zamanı. Taraftarımızın gurur duyacağı bir takım oluşturmak için titizlikle çalışıyoruz. Teknik ekibimiz ve yönetimimizle tam bir uyum içerisindeyiz. Yeni sezonda sahada savaşan, formanın hakkını veren bir Yukatel Merkezefendi Belediyesi izlettirmek istiyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.

Kulübün sponsoru Yusuf Karataş, “Tüm enerjimizi kulübümüzü daha yukarı taşımaya odakladık. Altyapıdan A takıma kadar planlı bir yapı kurmak için çalışıyoruz” diyerek yeni hedeflere yönelik kararlılıklarını vurguladı.

Denizli ekibinde sezon öncesi hazırlık çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte, transfer gelişmelerinin de yakın bir süre içinde sonuçlanması bekleniyor.