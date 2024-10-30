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Spor

Taraftar Kararı: Trabzonspor – Fenerbahçe Maçı

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DEPLASMAN TARAFTARINA YASAK GETİRİLDİ

Süper Lig’in 11. haftasında karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanacak büyük maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Trabzon Valiliği’nin açıkladığı karara göre, deplasman takımı olan Fenerbahçe’nin taraftarları stada alınmayacak.

MAÇ TARİHİ VE SAATİ BELİRLENDİ

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, 3 Kasım Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Taraftarlar arasında merakla beklenen bu karşılaşma, hem takımlar hem de futbolseverler için oldukça heyecan verici bir olay olacak.

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