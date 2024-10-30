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Taraftar Kararı: Trabzonspor – Fenerbahçe Maçı!

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TRABZONSPOR – FENERBAHÇE MAÇINDA TARAFTAR YASAKLANDI

İl Güvenlik Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça konuk takımın taraftarları giremiyor. Trabzon İl Güvenlik Kurulu’ndan çıkan bu karara göre, 3 Kasım Pazar günü gerçekleşecek olan karşılaşmada, deplasman taraftarının stadyumda yer alması engelleniyor.

GÜVENLİK SEBEPLERİNDEN DOLAYI YASAK

Bu yasak, güvenlik tedbirleri çerçevesinde alındı. İl Güvenlik Kurulu, her iki takım taraftarlarının bir araya gelmesi durumunda yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla bu kararı verdi. Takımların taraftarları arasındaki olası gerginliklerin önüne geçmek, güvenli bir ortam sağlamak için böyle bir yol izlendi.

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